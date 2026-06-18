Lula pide a Trump no injerencia

Ginebra. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este miércoles que su par estadounidense, Donald Trump, no debe “meterse en las elecciones de Brasil” de octubre, en las que el izquierdista buscará la reelección.

“El mandatario estadounidense tiene derecho a tener sus preferencias electorales pero las elecciones de Brasil son un problema de Brasil”, dijo Lula en Ginebra tras participar como invitado en la cumbre del G7 en Francia.

En la misma cita de líderes, Trump dijo ayer que Brasil “se ha vuelto un país un poco duro, un poco peligroso políticamente”.

El republicano ha respaldado a candidatos de derecha en otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Honduras.

Luego de recibir a Lula el mes pasado en Washington, Trump se reunió también con Flávio Bolsonaro, a quien describió como un “joven inteligente que ama a su país”.

Días después, Estados Unidos clasificó como terroristas a los dos mayores grupos narcotraficantes de Brasil, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho.

También amenazó con subir aranceles a productos brasileños.

Ambas medidas son rechazadas con vehemencia por el gobierno de Lula, que ha acusado a Trump de comportarse como un "emperador" del mundo.

Ambos líderes arrastran tensiones desde 2025, cuando EU impuso aranceles a Brasil en represalia por un juicio por golpismo a Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel.