BHP venderá líneas de transmisión en Chile

En medio de su estrategia para enfocarse en el core (núcleo) de su negocio, la gigante minera BHP se alista para vender sus líneas de transmisión eléctrica en Chile, las mismas que abastecen de energía a sus icónicas operaciones ubicadas en el norte del país: Escondida, Spence y Cerro Colorado (hoy en cierre temporal).

Si bien se trata de una alternativa que la australiana viene evaluando hace años y que no es raro de escuchar para actores del mundo eléctrico, fuentes de mercado conocedoras de la operación confirmaron a Diario Financiero que la decisión ya está tomada y que el proceso avanza.

De acuerdo con la mismas fuentes, la transacción, que sería por el total de dichos activos, estaría avaluada en torno a los 1,500 millones de dólares y, en el mejor de los escenarios, podría concretarse este mismo año.

Como aún está en etapa inicial, falta definir una serie de engranajes como la estructura de la venta, completar el que diligence y determinar eventuales condiciones con el futuro comprador.

Según información del sector, BHP sumaba cerca de 1,000 kilómetros de líneas de transmisión en sus tres operaciones: Escondida, Spence y Cerro Colorado (en suspensión operativa).

Sobre quiénes serían los principales interesados en hacerse de estos activos, expertos mencionan que, en primer lugar, estarían empresas de transmisión, pero marcan que “cualquiera del mundo eléctrico se podría interesar.