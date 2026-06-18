Inflación preocupa al Vicepresidente del BOJ

Cuando el número dos del Banco de Japón (BOJ, por sus siglas en inglés) sustituyó a su jefe, ausente por enfermedad, en la histórica reunión sobre política monetaria de esta semana, lanzó un mensaje sorprendentemente directo: el banco corría el riesgo de quedarse rezagado frente a la inflación.

Shinichi Uchida, vicegobernador y un banquero central de carrera considerado uno de los posibles candidatos a convertirse en el próximo Presidente del banco, asumió el papel de informar a los medios sobre la histórica decisión del BOJ de elevar las tasas de interés el martes hasta 1.0%, su nivel más alto en 31 años.

Si bien no dio señales claras sobre el momento del siguiente aumento de tasas, Uchida se mostró lo suficientemente “halcón” como para evitar una caída del yen, lo que refleja su experiencia a la hora de gestionar los mercados.

Evitando parte del lenguaje ambiguo utilizado por el gobernador, Kazuo Ueda, en las ruedas de prensa posteriores a la reunión, Uchida, uno de los principales artífices de muchas políticas del BOJ, ofreció a los inversionistas una visión poco habitual entre bastidores sobre el pensamiento del banco en torno a los riesgos inflacionistas.

“Los incrementos de precios se están generalizando y existe el riesgo de que la inflación subyacente se desvíe de nuestro objetivo”, afirmó, subrayando la necesidad de estabilizar el crecimiento de los precios en torno al objetivo de 2.0 por ciento.