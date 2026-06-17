Petro se despide con último intento de reforma tributaria

Tal como lo anunció el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, el Gobierno presentará oficialmente su quinto intento de reforma tributaria ante el Congreso de la República el 20 de julio. En la propuesta, el Ejecutivo le apostará a nuevos aumentos en los impuestos al patrimonio y a renta, la eliminación de algunas exenciones de IVA y la creación de nuevos gravámenes a licores.

Así lo confirmó el director de la DIAN, Camilo Betancourt, en entrevista con El Tiempo, quien aseguró que el recorte de gasto no es suficiente para solventar un hueco fiscal que asciende a $30 billones, debido a que 93% de estos rubros son inflexibles y están asociados a las transferencias territoriales y al cumplimiento de otras obligaciones.

Por el contrario, el funcionario afirmó que la mejor estrategia para garantizar un crecimiento significativo en los ingresos es una nueva tributación progresiva que imponga una carga más alta para aquellos colombianos que perciben más ingresos. A su vez, Betancourt señaló que la nueva tributaria, que se estaría cocinando entre la DIAN y el Ministerio de Hacienda, llegará al Congreso el 20 de julio. Sobre los gravámenes, detalló que agrupará buena parte de las propuestas de la ley de financiamiento que se cayó en el Congreso, entre las que está la creación de un componente progresivo en el impuesto al patrimonio de personas naturales con tres tarifas.

A esto se sumará una ampliación de los rangos del impuesto a la renta para afinar su progresividad, lo cual se llevaría a cabo a través de la creación de escalafones intermedios o del incremento de las tarifas de los tramos altos. Ambas ideas van en línea con la consigna del Gobierno de que aquellos que acumulan más riqueza deben pagar rubros e impuestos más altos. La nueva tributaria tampoco dejará libre al IVA: por una parte, el Ejecutivo buscaría eliminar la mayor cantidad de exenciones, sin tocar los componentes de la canasta familiar, especialmente porque se generaría un efecto contrario en la sociedad y los contribuyentes.

Por otra parte, el Gobierno le apuntará a rescatar los impuestos saludables e incrementar las tarifas de IVA para licores con alto grado de alcohol, exceptuando la cerveza. Dentro de las modificaciones a este impuesto, también entrarían nuevas tarifas para juegos de suerte y azar.

En otros sectores, el Gobierno evalúa retomar gravámenes a algunos combustibles, dentro de los que podría entrar la gasolina; y los impuestos a compras en plataformas internacionales como Amazon, Temu y Shein. Sin embargo, estas propuestas no están en firme. De acuerdo con el director de la Dian, la nueva tributaria no contemplaría gravar a las iglesias ni modificar las tarifas de dividendos.

Ad portas de terminar su periodo de Gobierno, la administración del presidente Gustavo Petro le apostaría por su quinta tributaria, con el objetivo de aumentar el recaudo por impuestos y reducir el déficit fiscal que, para 2027, se reduciría a 4.5% en el escenario fiscal del Mfmp. El mandatario intentó impulsar reformas ambiciosas, con proyectos que buscaban recaudos de hasta $26.3 billones. Sin embargo, de las cuatro reformas presentadas, solo una fue aprobada en 2022.