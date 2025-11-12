Pemex asegura que está garantizado el abastecimiento de gas LP

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que se cuenta con condiciones operativas normales para el abasto suficiente de gas licuado de petróleo (LP), luego de que empresarios del sector aseveraron que existen distintas causas por las que se racionará el reparto durante las próximas dos semanas.

"Ante las publicaciones sobre un supuesto racionamiento de gas LP en la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, Pemex informa que es falso y se cuenta con inventario suficiente para atender la demanda de los distribuidores en dichas entidades", según la nota que la estatal petrolera publicó en su cuenta de X.

Pemex explicó que así mismo, las capacidades operativas, de transportación y almacenamiento se desarrollan con normalidad.

Por tanto, Pemex aseveró que continúa con las acciones para reforzar la distribución y garantizar el abasto de gas LP.

Previamente, la industria del gas licuado de petróleo (LP) calculó que habrá racionamiento del combustible en el centro del país durante las próximas dos semanas, derivado de múltiples causas como restricciones en la distribución de Pemex por falta de mantenimiento en su infraestructura, así como la salida de operación temporal de unidades de reparto privadas que no están en condiciones óptimas de seguridad ante los estrechos márgenes que tienen por el precio tope, y el clima adverso que obstruye la llegada de buques con producto de importación.

"Pedimos un poco de paciencia a los usuarios, que no caigan en compras de pánico por la temporada invernal porque la situación se está regularizando", dijo Rocío Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), en conferencia de prensa.