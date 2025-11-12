La Amexgas alerta por racionalización del gas LP en las próximas semanas

La industria del gas licuado de petróleo (LP) calcula que habrá racionamiento del combustible en el centro del país durante las próximas dos semanas, derivado de múltiples causas como restricciones en la distribución de Pemex por falta de mantenimiento en su infraestructura, así como la salida de operación temporal de unidades de reparto privadas que no están en condiciones óptimas de seguridad ante los estrechos márgenes que tienen por el precio tope, y el clima adverso que obstruye la llegada de buques con producto de importación.

"Pedimos un poco de paciencia a los usuarios, que no caigan en compras de pánico por la temporada invernal porque la situación se está regularizando", dijo Rocío Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), en conferencia de prensa.

La presidenta de la Amexgas además anunció el Congreso de Gas LP 2025 que se llevará a cabo el 24 y 25 de noviembre en el Centro Citibanamex de la CDMX.

Las entidades que han presentado retrasos por esta racionalización del gas LP son: