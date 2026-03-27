Aranceles ya duelen a grueso de firmas chinas

Una encuesta levantada por el Ministerio de Comercio de China arrojó que 81.1% de las empresas participantes tiene afectaciones por el aumento de aranceles impuesto por México a la importación de productos chinos desde el pasado 1 de enero.

Los encuestados consideran que las medidas investigadas causan obstáculos o restricciones al ingreso de sus productos al mercado mexicano.

Otras empresas indicaron en 2025 que aún no se veían afectadas, dado que las medidas aún no se habían implementado formalmente, pero expresaron preocupación por posibles impactos negativos en el futuro.

El Ministerio de Comercio inició una investigación y levantó una encuesta sobre los aumentos arancelarios que impuso México a 1,463 clasificaciones de productos automotrices, textiles, prendas de vestir, plásticos, acero, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, artículos de cuero, papel y cartón, motocicletas y vidrio.

“Para garantizar la imparcialidad, la apertura y la transparencia de esta investigación”, la autoridad investigadora publicó un aviso en el sitio web del Ministerio de Comercio el 22 de octubre de 2025, invitando a las empresas y asociaciones empresariales relacionadas con esta investigación a completar el cuestionario.

Dentro del plazo estipulado, la autoridad investigadora recibió un total de 241 cuestionarios y 2 comentarios públicos de empresas chinas y asociaciones empresariales pertinentes. El gobierno mexicano no presentó cuestionarios ni comentarios a la autoridad investigadora.

“Para comprender mejor los impactos específicos de las medidas investigadas en las empresas e industrias chinas pertinentes”, las autoridades investigadoras realizaron investigaciones in situ en empresas de los sectores textil, de maquinaria y electrónica, de industria ligera y minera afectadas por el aumento de los aranceles de importación impuestos por México.

Los encuestados preveían que la implementación de las medidas conlleva una disminución significativa en las ventas de exportación de empresas chinas a México. De los encuestados, aproximadamente 29.2% anticipó pérdidas de ventas a México superiores a 10 millones de dólares en el próximo año; 19.1% anticipó pérdidas entre 5 millones y 10 millones; 29.2% anticipó pérdidas entre 1 millón y 5 millones; y 21.9%, pérdidas inferiores a 1 millón.