En el Día Mundial del Teatro (27 de marzo) la oferta escénica en la Ciudad de México es abundante y variada, y nada mejor que vivirla y prepararse para las vacaciones de Semana Santa con buen humor.

Así que prepárense para ver Sorpresas A-mén, una comedia musical non sancta, ingeniosa, con un elenco de lujo y una producción esmerada que les hará reir a carcajadas desde el momento en que suba el telón hasta que se apaguen las luces del escenario.

El productor Juan Torres revive el célebre musical de Dan Goggin, que ha roto récords de representaciones y asistencia, tanto en Broadway como en México, y que ahora se presenta en la versión escrita para hombres (A-mén) y adaptada al contexto mexicano.

Ricardo Díaz, con larga trayectoria en el teatro musical, actúa y dirige en este clásico de la comedia a un elenco conformado además por Oscar Acosta, Eduardo Ibarra, Enrique Maddox y el propio Juan Torres, todos ellos poseedores de una destacada carrera en el género de los musicales.

Sorpresas A-mén, de muy reciente estreno en el Teatro Hidalgo, presenta las peripecias de unas monjas integrantes de la congregación Las Pequeñas Hermanas de San Tito unidas en un esfuerzo único: organizar un festival para recaudar fondos a fin de obtener los recursos para dar un digno entierro a cuatro hermanas que fallecieron trágicamente a causa de un envenenamiento masivo.

Embarcadas en esta misión, las monjas –que cantan, bailan, cuentan chistes y se pelean– atravesarán por momentos de gran tensión, sin embargo hilarantes, acompañados de números musicales y sorpresas inesperadas.

El actor Oscar Acosta, quien interpreta el papel de la Madre Superiora, habla con El Economista y comparte que "este fue el primer musical que rompió récord de taquilla en Off–Broadway, con más de 3,790 representaciones. Y fue tal el éxito, que Goggin se dedicó a escribir diferentes versiones de Sorpresas (...) Nosotros tropicalizamos el texto, porque la historia es la misma, y metimos algunos gags mexicanos y el resultado ha sido muy bueno, la reacción del público es sorprendente, porque justamente creo que la gente está ávida de pasarse un rato agradable, riendo y disfrutando”.

Oscar también señala que la conexión con el público en el teatro propicia que cada función tenga un momento especial, irrepetible y memorable, ya que hay momentos en que los actores y los espectadores construyen juntos la puesta en escena.

Cabe señalar que, como en todo buen musical, el virtuosismo vocal de los actores es una de las joyas de la obra. Interpretan canciones adaptadas al español por Ricardo Díaz y Oscar Acosta y les acompaña una orquesta en vivo dirigida por Eduardo Soto.

Sorpresas A-mén tendrá temporada hasta el 31 de mayo en el Teatro Hidalgo los viernes a las 20:30, sábados 18:30 y 20:30 y domingos a las 18:00 h; además, por vacaciones, el miércoles 8 de abril ofrecerán dos funciones: 18:30 y 20:30 horas.

Así que atrévanse a vivir una sesión de risoterapia, con una historia tan irreverente como entrañable, una comedia musical non sancta o no apta para monjas.