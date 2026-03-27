Banxico reduce tasa; decisión controvertida

A contracorriente del pronóstico de la mayoría de los analistas especializados y en una de sus decisiones más controvertidas, la junta de gobierno de Banxico, resolvió, en votación dividida 3 a 2, recortar su tasa de interés de referencia desde 7 a 6.75 por ciento.

Además, anticipó un probable recorte adicional.

Lo hace, a pesar del repunte de la inflación en marzo y la incertidumbre por el conflicto en Irán.

El banco central tomó esa resolución a pesar de que prevé riesgos al alza en la inflación.

En las horas previas Inegi había informado que la inflación repuntó a una tasa anualizada de 4.63%, impulsada por el aumento en precios de frutas, verduras y algunos productos agropecuarios.

La tasa de inflación anualizada se colocó por encima de la meta de 3%, con diferencia mayor o menor de un punto porcentual.

Inflación, riesgos al alza

En contraste con la decisión de recortar su tasa, Banxico reconoce riesgos al alza en la inflación.

Señala que las expectativas de inflación para el cierre del año son al alza.

Además, ajustó sus pronósticos de inflación general y subyacente entre el primer y tercer trimestre del año.

Y señala una trayectoria de inflación más pronunciada para la no subyacente y reducción más paulatina en la inflación de servicios.

Adicionalmente Banxico consideró que los riesgos geopolíticos y en EU podrían implicar presiones sobre la inflación.

A pesar de ello, decidió bajar su tasa de interés.

Sobre el impacto de los impuestos a bebidas azucaradas y cigarros dice que será de una sola vez.

Gobierno busca atajar impactos inflacionarios

Hay que notar que el aumento de precios de los energéticos a nivel internacional ya está teniendo impactos en los precios de las gasolinas y el diesel en el mercado nacional.

En los últimos días el gobierno mexicano retomó los subsidios a las gasolinas para evitar que impacte el alza del energético a los consumidores.

Y más recientemente decidió aplicarlo también a la gasolina premium y al diesel.

En breve, muy probablemente tendrá que tomar decisiones ante el aumento de precio internacional de los fertilizantes que de acuerdo con datos del Grupo de Consultoría de Mercados Agrícolas, ya registran aumentos extraordinarios.

Los fertilizantes en México, de acuerdo con la misma fuente, registran incrementos de 12% anual y más recientemente de 8% mensual.

Los precios de los fertilizantes están siendo impulsados por: el alza en el gas natural (insumo clave); aumento en precios de amoniaco y urea; y la presión logística global.

Decisión dividida; más recortes

Después de una breve pausa, Banxico retoma el ciclo de recortes, y avanza al treceavo recorte, sin considerar el mes de febrero, en el que la mantuvo sin cambios.

Los votos disidentes fueron los de los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja Gómez.

Los votos a favor fueron de José Gabriel Cuadra, Omar Mejía Castelazo y la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja.

Banxico recorta la tasa en 25 puntos base justo cuando los precios repuntan y la inflación externa aumenta, vía el notable aumento de los precios del petróleo y derivados y fertilizantes.

¿Sorpresa?

El recorte de la tasa de interés por parte de Banxico, la consideraron algunos como una sorpresa.

Mientras que otros, observaron que los mensajes previos del banco central permitían anticipar el recorte.

De lo que no hay duda es que la decisión de recortar la tasa de referencia en el contexto internacional y local actual, aumentó la controversia en torno a la política monetaria del instituto central.

En fechas recientes comenzó a subir de tono el señalamiento de que está perdiendo credibilidad.

Ya se verá en el tiempo quién tiene la razón. Por lo pronto, se registra una inflación persistente y un escenario internacional riesgoso.

Al tiempo.

Atisbos

El equipo de análisis económico de Banorte, revela que el Mundial 2026 no solo será un evento deportivo histórico, también tendrá implicaciones económicas relevantes para México.

Señala que la inversión, el turismo y el consumo podrían impulsar el crecimiento del país, con un impacto estimado de entre 42 puntos base y 62 puntos base en el PIB, además de efectos puntuales en la inflación.