Mudanzas en la ASF

A dos semanas de su designación como titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel se reunirá con los contralores de las 32 entidades federativas. En la implementación de su plan de trabajo, uno de los puntos relevantes es la reactivación del Sistema Nacional de Fiscalización.

Antes de su designación, Hernández Palacios Cardel se desempeñaba como auditor especial de gasto federalizado. Esa posición sería ocupada por Alfonso Damián Peralta, exauditor de Guerrero y actual director general de seguimiento.

La otras tres auditorías especiales —de desempeño, de cumplimiento financiero y de seguimiento, informes e investigación— quedarán vacantes, mientras se instrumentaliza la reingeniería de la ASF, cuyos primeros bocetos ya fueron delineados por el sustituto de Colmenares Páramo ante los diputados que integran la Comisión de Vigilancia.

Una reingeniería institucional que implica la creación de una secretaría general —reservada para uno de sus colaboradores más cercanos— y la habilitación de seis auditorías especializadas. Las cinco unidades actualmente contempladas en el organigrama están en evaluación y podrían compactarse dentro de tres meses. O hasta agosto, cuando concluiría la renovación total del órgano técnico.

El Reglamento Interno sufrirá adecuaciones para crear nuevas “unidades estratégicas” (de atención ciudadana e inteligencia de fiscalización, entre ellas) y compactar otras. Esta reingeniería institucional se reflejará en un ajuste en el organigrama, pero también en una reestructuración salarial, con la homologación de sueldos, la reducción de la alta burocracia y el fortalecimiento de los equipos técnico-operativos.

La auditora especial de desempeño, Arely Gómez González, y el titular de la Unidad Técnica, Eber Omar Betanzos Torres, forman parte de una planilla que compite por el comité directivo del Instituto Nacional de Administración Pública y se espera que dejen sus cargos, mientras que Marlene Morales Sánchez, de Administración; Víctor Andrade, de Jurídico, y Jaime Bolaños Cacho Guzmán, de Enlace Legislativo, permanecerán seis meses más en la ASF.

Betanzos Torres encabeza la única planilla que fue registrada por la comisión electoral del INAP. Las votaciones serán el próximo martes 31 y sin oposición, pronto se mudará de Jardines de la Montaña a Santa Fe.

Efectos secundarios

RELEVANTES. Un poco discreto dispositivo de seguridad fue desplegado ayer cerca de la zona de hoteles, en Polanco. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa atendió una comida con una veintena de abogados y exfuncionarios públicos. Dos días antes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy y el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, se reunieran con un destacado grupo de hombres de negocios en el Club de Industriales y también hubo una importante presencia de seguridad.

PRESENTE. El senador coahuilense Alfonso Cepeda Salas atendió el llamado de presidencial y dejó sin efectos la solicitud de licencia que había tramitado. En las dos sesiones del pasado miércoles 25 pasó lista y emitió su voto a favor de la iniciativa presidencial.