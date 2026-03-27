Morena: nomás las patadas de oyen

Mientras la opinión informada es distraída con la polémica sobre el Plan B de la Reforma Electoral enviada al Senado, y la ciudadanía ya está atenta a los avatares del Mundial de Futbol, pasa inadvertida la rudeza de las riñas internas Morena.

Mientras las tribus morenistas entablan feroces riñas, seguras de que el nuevo régimen político impuesto a toda República es tan poderoso que saben que sus mezquinas batallas tribales no causarán una grieta en el movimiento.

Las disputas tribales garantizan impunidad, lo cual explica que hayan acusado de peculado al todavía poderoso Jesús Ramírez Cuevas, Jefe de la oficina de la Presidencia y director del Regeneración, el diario del “movimiento”. Las bruscas confrontaciones entre morenistas traen a la memoria un viejo adagio: “entre mula y mula nomás patadas se oyen”.

China: reclama aranceles de México

El Ministerio de Comercio de la República Popular de China, advirtió que su país no dejará impune que México les cobre aranceles a todas las importaciones que se hacen de productos de la nación asiática.

Beijing dijo que evalúan los daños que los aranceles a sus exportaciones a México causan a su economía, calculan que las pérdidas podrían ser de 6 mil millones de dólares, de los 30 mil millones de dólares que venden en México.

A juzgar por el tono del comunicado del Ministerio de Comercio, Beijing repasa sus opciones, lo cual no significa que dejarán sin respuesta la imposición de aranceles a sus exportaciones a México. Veremos.

El exilio dorado de Quirino Ordaz

Cuando el Rey Felipe VI recorrió una exposición cultural en Madrid, junto a él, inadvertido, estuvo Quirino Ordaz, el embajador de México, inmutable, lo cual quizá fue mejor porque muchos han olvidado la razón para el dorado exilio de la embajada.

Ordaz Coppel era gobernador de Sinaloa cuando las épicas postulaciones a la gubernatura que enfrentaron a los entonces poderosos “Chapitos” que apoyaron al morenista Rubén Rocha Gómez con Ismael “Mayo” Zambada, quien respaldó al actual gobernador sinaloense.

Ganaron la elección “Los chapitos”, porque 24 horas antes de la elección del 2 junio de 2024, secuestraron a los principales operadores políticos del PRI y los soltaron la tarde la elección cuando nada podían hacer. Algo hizo a favor del resultado Quirino Díaz Ordaz, para que expresidente López Obrador lo designó embajador.

NOTAS EN REMOLINO

Lo que faltaba. ¿Cómo responderá el Gobierno de la República a la exigencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH, a la queja que recibió de 25 personas por la Reforma Judicial? … Con la máxima de empezar a averiguar por qué hay un derrame que afecta cientos de kilómetros, desde el norte de Veracruz hasta Tabasco, dejan a la responsabilidad de veracruzanos y tabasqueños la limpieza de sus costas antes de las vacaciones de Semana Santa … La Suprema Corte falló que, para programas prioritarios, el Gobierno no está obligado a consultar a las poblaciones indígenas y afroamericana. Ni modo … A pesar de la violencia en Acapulco que disimula la gobernadora Evelyn Salgado con el apoyo presidencial, han bloqueado los ciudadanos la Costera para protestar por la desaparición desde hace 9 días de una directora de un plantel de preescolar … El centenario Thomas Sowell tiene una gran frase: “A veces parece que hay más soluciones que

problemas, pero, en un examen más detenido, resulta que muchos de los problemas de hoy son el resultado de las soluciones de ayer” …