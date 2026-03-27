Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 27 de marzo del 2026.
Rueda
La CNDH ya movió sus piezas para la renovación del Consejo General del INE. El organismo designó a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta como sus representantes en el Comité Técnico de Evaluación. Con perfiles forjados en tribunales electorales y la academia, ambas tendrán la tarea de filtrar a los próximos consejeros bajo promesas de imparcialidad.
León
En San Lázaro, la legisladora Alejandra Chedraui (Morena) encendió las alertas: el cambio climático ya golpea al 68% de los mexicanos. Durante un curso impartido por Oxfam y especialistas en el ramo, se advirtió que con un aumento de 1.1°C en la temperatura global, México urge de "impuestos verdes" y una descarbonización real. El reto no es solo ambiental, sino fiscal.