Rueda

La CNDH ya movió sus piezas para la renovación del Consejo General del INE. El organismo designó a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta como sus representantes en el Comité Técnico de Evaluación. Con perfiles forjados en tribunales electorales y la academia, ambas tendrán la tarea de filtrar a los próximos consejeros bajo promesas de imparcialidad.

León

En San Lázaro, la legisladora Alejandra Chedraui (Morena) encendió las alertas: el cambio climático ya golpea al 68% de los mexicanos. Durante un curso impartido por Oxfam y especialistas en el ramo, se advirtió que con un aumento de 1.1°C en la temperatura global, México urge de "impuestos verdes" y una descarbonización real. El reto no es solo ambiental, sino fiscal.