Aranceles pegan a autos chinos en pleno auge

El Ministerio de Comercio de China reclamó afectaciones de 9,000 millones de dólares por el alza de aranceles durante su auge automotriz en México.

En 2025, las exportaciones de productos automotrices de China al mercado mexicano sumaron 13,244 millones de dólares, por lo que los aranceles afectaron 68% del total de esos flujos sectoriales.

Aunque el Ministerio de Comercio no lo menciona, el gobierno de México otorga exenciones arancelarias a las importaciones de vehículos automotores a las empresas que realizan nuevas inversiones en el sector, lo que podría explicar una parte de la porción del comercio no impactada. Otra razón es que no todas las partes automotrices tuvieron un incremento en sus aranceles.

Desde el 1 de enero de 2026, las aduanas de México aumentaron los aranceles a la importación de vehículos ligeros de 15 y 20% hasta 50%, y subieron los aranceles a 74 clasificaciones de autopartes de un rango de 0 a 35% a un intervalo de 10 a 50 por ciento.

Estas alzas arancelarias forman parte de un paquete más amplio que abarca 1,463 fracciones arancelarias.

Además de vehículos completos como automóviles y camiones, también cubren vidrio automotriz y vidrio de seguridad, asientos y sus partes, motores y sus partes, encendido y otros dispositivos eléctricos, así como sistemas de transmisión, sistemas de frenado, partes de carrocería, chasis y otros.

Según las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China, esta nación exportó 624,700 vehículos completos a México en 2025, con un valor de 7,498 millones de dólares. México es el principal destino de exportación de China para vehículos completos.

En 2025, China exportó además autopartes al mercado mexicano por un valor de 5,746 millones de dólares, convirtiendo a México en el tercer mayor destino de exportación de autopartes chinas.

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Comercio Exterior de China y el Reglamento para la Investigación de Barreras al Comercio Exterior, el Ministerio de Comercio emitió este miércoles el Anuncio N.° 53 de 2025, por el cual decidió realizar una investigación sobre barreras al comercio y a la inversión en relación con las medidas restrictivas pertinentes impuestas por México a China.

Como parte de esa indagatoria, las empresas encuestadas por el Ministerio de Comercio indicaron que las medidas investigadas incrementarán significativamente el costo total de los automóviles y autopartes chinos que ingresan al mercado mexicano.

Las estimaciones de la industria sugieren que el aumento de aranceles resultará en una pérdida de aproximadamente 9,000 millones para las exportaciones chinas de automóviles y autopartes a México.

Datos estimados por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) muestran que en México se vendieron 407,500 autos hechos en China en 2025, de los cuales 244,310 corresponden a marcas chinas.

Al incluir las marcas chinas que no reportan al Inegi, como BYD, Chirey-Omoda-Jaecoo, GAC o Bestune, la participación de mercado de estas en México pasa de 9.4 a 15% y la participación de China como origen de los autos vendidos en el país sube de 20 a 25 por ciento.