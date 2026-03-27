Asesinan a Roberto Castañeda, director de Junta de Agua de Irapuato

Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), Guanajuato fue asesinado ayer a plena luz del día en un ataque armado directo cuando conducía su camioneta rumbo a su oficina.

Sujetos armados abrieron fuego contra el vehículo en marcha de la víctima que quedó sin vida al volante; a pesar del fuerte dispositivo de seguridad instrumentado los agresores huyeron sin poder ser detenidos ni se confirmó el móvil del asesinato.

El ataque armado ocurrió sobre la avenida Díaz Ordaz, en una zona transitada de la ciudad, generando pánico entre los pobladores y movilización policial.

“La agresión ocurrió mientras la víctima circulaba a bordo de su vehículo sobre la calle Díaz Ordaz, esquina con Lerdo de Tejada”, informó el gobierno municipal.

Vía la red social X, Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, confirmó y condenó “con toda firmeza” el asesinato del funcionario y se solidarizó con sus familiares.

“He instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mantener plena coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer este crimen y dar con los responsables. No vamos a permitir que este hecho quede impune”, posteó.

El pasado martes, en el marco del Día Mundial del Agua celebrado el 22 de marzo, la alcaldesa militante del PAN encabezó, acompañada del director de Jamapi, asesinado ayer, y de su correligionaria la gobernadora Libia García, el evento público de colocación de la primera piedra de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); “la obra de mayor inversión de mi gestión y el legado más importante”, aseguró Alfaro García.

Castañeda Tejeda fue un experto en el sector hídrico a nivel regional y nacional.

Fue presidente del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala y director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) de Celaya, Guanajuato.