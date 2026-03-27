Recomiendan modelo mixto para elección judicial del 2027

La primera elección judicial en México, a pesar de su pretendida intención democratizadora, fue un ejercicio apresurado, con fallas en el diseño y la ejecución en el que apenas participó 13% de la lista nominal de electores, lo que resultó en baja legitimidad y la exposición de las divisiones internas en las autoridades electorales, resume el Informe Elecciones Judiciales 2025: Balance crítico.

Auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, el reporte de nueve capítulos confeccionado por diversas organizaciones de la sociedad civil y universidades, entre otras el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), Laboratorio Eletoral, Juicio Justo y México Evalúa, recomienda fortalecer “la transparencia” y considerar “un modelo mixto de selección que combine la participación ciudadana con una evaluación técnica rigurosa” en la próxima elección judicial a realizarse en 2027 para renovar la otra mitad de los cargos de jueces y magistrados federales (850) del país que quedaron pendientes el año pasado.

Al presentar el documento en conferencia de prensa, Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la fundación alemana en México explicó que de acuerdo con los datos del informe 100% de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron postulados por el Poder Ejecutivo.

“En 20 entidades circularon acordeones con la lista exacta de las nueve personas (ministros y ministras) que terminaron ganando; la totalidad de las personas integrantes electas del Tribunal de Disciplina Judicial (cinco) contó con respaldo del Poder Ejecutivo; y 65% de las magistraturas federales electas respondió a candidaturas postuladas por ese Poder, así como 42% de las personas electas para encabezar juzgados federales”, afirmó.

En el Capítulo 7 “Las elecciones judiciales en México. Un proceso orquestado, predecible y sesgado”, elaborado por CICA, dijo, fueron analizadas más de 7,000 candidaturas y 32 acordeones electorales distribuidos en todo el país y la conclusión es contundente: “el proceso mostró una arquitectura institucional orientada a subordinar al Poder Judicial Federal a los intereses del Ejecutivo”.

Para evitar repetir el uso y circulación amplia y sostenida de acordeones en la siguiente elección judicial en puerta, el informe sugiere “depurar y perfeccionar de urgencia el sistema de selección de candidatos, erradicando de raíz las prácticas partidistas que hicieron de las elecciones de 2025 una farsa indignante”.

El Capítulo 8, titulado “Reemplazo judicial en ejecución penal. Prueba ácida de la reforma”, realizado por la organización Documenta, advierte que la elección popular perjudica la especialización técnica y la independencia judicial porque se expone a las personas juzgadoras al populismo punitivo y a presiones políticas vinculadas a temas de seguridad.