CCE destaca rol de México para Estados Unidos como el principal comprador de sus productos

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que destacó el rol de México para Estados Unidos, al ocupar la primera posición como comprador en el 75% de las industrias de exportación de Estados Unidos.

Si bien México ha sido el principal proveedor de Estados Unidos desde 2023, ahora se convierte en el gran importador de cereales, electrónicos, productos acero y hierro, autopartes, vehículos, maquinaria y energía del mercado estadounidense, destacó el organismo empresarial que dirige Francisco Cervantes.

De acuerdo con las cifras oficiales de comercio internacional de Estados Unidos publicadas por el Departamento de Comercio, del periodo de enero a agosto del 2025, Estados Unidos exportó bienes por un valor de 226,000 millones a México, lo que representó 15.81% del total de sus exportaciones.

Tan sólo en agosto, Estados Unidos exportó bienes por un valor de 29,000 millones a México. Esta es la primera vez en la historia que México es el mayor mercado de exportación para Estados Unidos.

En un comunicado, el CCE destacó que México es el principal destino de exportación en 24 capítulos del Sistema Armonizado y figura como el segundo mercado más importante en 50 sectores adicionales.

“En total, México ocupa la primera o segunda posición como comprador en el 75% de las industrias de exportación de Estados Unidos. México es un importador importante en diversos sectores”.

El organismo privado señaló que México es también uno de los mayores destinos para las exportaciones de numerosos estados de Estados Unidos. En 2024, México se ubicó entre los dos principales mercados de exportación para 26 estados.

Las industrias a nivel local en Estados Unidos dependen de la demanda y las cadenas de suministro con México y Canadá para mantener su crecimiento y competitividad.

Recientemente, el presidente del CCE señaló que para el sector privado, la revisión del T-MEC representa una oportunidad para consolidar la competitividad de nuestro país y fortalecer la integración de las cadenas productivas en Norteamérica.