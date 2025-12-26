La francesa Atos venderá sus negocios en América Latina a la brasileña Semantix

La empresa francesa de TI Atos dijo este viernes que firmó un acuerdo vinculante para vender sus operaciones en América Latina a la empresa brasileña de tecnología ⁠Semantix como parte de un amplio plan de reestructuración.

El negocio que se venderá emplea a unas 2,800 personas en Brasil, ⁠Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, precisó la empresa, sin revelar los detalles financieros de la transacción.

Atos espera cerrar la operación en los próximos meses.

La otrora poderosa empresa tecnológica francesa completó una profunda reestructuración financiera a principios de este año, después de que sus problemas financieros casi la derrumbaran en 2024.

Desde entonces ha recortado 2,100 millones de ⁠euros de deuda, y los bancos y otros tenedores de ⁠bonos se han convertido en los principales accionistas de la empresa. El plan de reestructuración se centra en la venta de activos.