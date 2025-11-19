Falleció Alfredo Elías Ayub, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad

El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, falleció este miércoles a la edad de 75 años.

Felipe Calderón Hinojosa, quien fue presidente de la República cuando Elías Ayub dejó el cargo, publicó en su cuenta de X: "Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a @arturoelias".

¿Quién fue Alfredo Elías Ayub?

Alfredo Elías Ayub nació en la Ciudad de México. Se graduó con honores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, formando parte de la primera generación de graduados.

Obtuvo una maestría en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Negocios de Harvard.

Entre sus cargos académicos se incluyen: subdirector (1978-1979) y director (1979) de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac.

También fue profesor de Finanzas en la Universidad de Harvard y miembro del consejo directivo de la Escuela de Negocios de Harvard.

En la administración pública trabajó en el ámbito energético y de servicios públicos en México, culminando con su nombramiento como Director General de la CFE en 1999, cargo que desempeñó durante dos administraciones presidenciales del PAN: de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Previamente, trabajó como director de Coordinación y Programación del Fondo Mexicano para Actividades Sociales ( Fonapas). También fue subdirector general en 1980 y ocupó el cargo de director general entre 1981 y 1983.

Así mismo, se desempeñó como Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno del Estado de México (1983-1985). Luego se desempeñó como secretario privado del secretario de Energía, Minas e Industria Estatal (SEMIP), Alfredo del Mazo (1986).

Finalmente, antes de su nombramiento en la CFE, fue viceministro de Minas e Industria Básica (1988-1993) y luego viceministro de Energía (1993-1995) de SEMIP.

Durante su etapa en el Ministerio de Energía, trabajó con varios secretarios en tres administraciones diferentes, durante las presidencias de Miguel de la Madrid , Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.

Y fue Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (1996-1999) durante la administración de Zedillo.