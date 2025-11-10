Exportaciones brasileñas de carne cerdo tienen su segundo mejor mes de la historia

Las exportaciones de carne de cerdo de Brasil totalizaron 144,000 toneladas en octubre, 10.1% más que en el mismo periodo del 2024 y el segundo mayor volumen mensual de la historia del sector, dijo este lunes la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA).

El volumen vendido por Brasil, cuarto exportador mundial, solo fue inferior al récord registrado en septiembre, cuando los envíos totalizaron más de 150,000 toneladas.

El aumento de las exportaciones en octubre se debió principalmente a la demanda de Filipinas, que compensó la caída registrada en China.

"Hemos visto un fuerte aumento... de las exportaciones de carne de cerdo, con importantes mercados mundiales ganando más representación entre los destinos de los envíos brasileños, como Japón y México", dijo el presidente de ABPA, Ricardo Santin, en un comunicado.

"Los resultados alcanzados hasta ahora consolidan la proyección de crecimiento trazada por el sector para 2025, con perspectivas positivas que deben continuar hasta el próximo año", agregó.

En términos interanuales hasta octubre, las exportaciones brasileñas de carne de cerdo totalizaron 1.266 millones de toneladas, un aumento del 12.9 por ciento. En términos de ingresos, el aumento acumulado es del 22.7%, a 3.046 millones de dólares, dijo ABPA.