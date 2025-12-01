EU reducirá aranceles a importación de automóviles de Corea del Sur al 15%

Estados Unidos reducirá los aranceles a la importación de automóviles surcoreanos al 15% con efecto retroactivo al 1 de noviembre e igualará los gravámenes recíprocos impuestos a Japón y la Unión Europea, anunció el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

La medida es conforme a un acuerdo comercial entre ambos países anunciado el mes pasado y sigue a la presentación por Corea del Sur de un proyecto de ley para aplicar las promesas de inversión a Estados Unidos, sostuvo Lutnick en un mensaje publicado en X.