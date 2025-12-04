Por eficaz combate al huachicol, Pemex incrementa 7 veces donación de materiales para pavimentación a Puebla

⁠Durante 2026, la entidad recibirá 5 mil toneladas más de pétreos, en beneficio de la movilidad de miles de familias de todo el estado.

⁠La donación de productos petrolíferos en 2025 equivale a más del 100 por ciento del total recibido en la entidad en el periodo 2019-2024: gerente de Responsabilidad Social de Pemex, Cesar Ojeda Zubieta.

SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue.- La donación de asfalto para pavimentar las principales calles de Puebla incrementó siete veces más respecto a la gestión de 2024, así lo aseguró el gerente de Responsabilidad Social de PEMEX, Cesar Ojeda Zubieta, al tiempo de aseverar que el gobierno que encabeza Alejandro Armenta, es un aliado fundamental en el combate de robo de hidrocarburos, ya que ocupan el primer lugar en los decomisos. "Muchos gobernadores como Alejandro Armenta", indicó.

Al inaugurar siete vialidades rehabilitadas con módulos de pavimentación e insumos de la paraestatal, César Ojeda Zubieta, informó que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la entidad contará con 5 mil toneladas más de asfalto en beneficio de Puebla, con ello se refrenda el compromiso con el Estado de Puebla, el cual se ve reflejado con las acciones de obra pública que emprende el gobernador Alejandro Armenta.

César Ojeda Zubieta señaló que la donación de productos petrolíferos en 2025 equivale a más del 100 por ciento del total recibido en la entidad en el periodo 2019-2024. "La obra que hoy se inaugura es un ejemplo de la excelente utilización de lo que Pemex dona", afirmó el gerente de Responsabilidad Social de la paraestatal.

Acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, subrayó que las obras que se entregan son gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Federal y el estatal, ya que el propósito es que las y los poblanos tengan un mejor lugar para vivir y lo disfruten con sus familias. Con gran humanismo el mandatario estatal se comprometió a resolver el problema de pavimentación en el estado.

El titular del Ejecutivo reiteró que las 33 vialidades que actualmente se ejecutan, se realizan con un ahorro a un 30 por ciento en su costo real y resaltó que cada una de ellas contarán con una red de ciclopistas, ya que las obras son para todos y la meta es alcanzar 5 mil calles. "Vamos a trabajar de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y de Pemex", afirmó el mandatario estatal.

"Esta vialidad quedó muy bien, de Cholula a Puebla ya es más rápido", es el testimonio de Jesús Hernández, vecino del municipio de Coronango, quien comentó que las laterales de la Recta a Cholula estaban en muy mal estado, llena de baches y con el trabajo de pavimentación dicha arteria quedó con mayor movilidad. "El gobernador es un gestor que baja los recursos para beneficiar al estado", puntualizó.

Isidro Tlachino destacó la importancia de contar con una infraestructura de comunicación eficiente, así como con caminos que conecten de forma ágil a las comunidades con la capital del estado. Subrayó que disponer de maquinaria propia permite optimizar recursos y disminuir los plazos de ejecución, lo que garantiza iniciar las obras en el momento adecuado y concluirlas en tiempo récord. Reconoció el compromiso del gobernador Alejandro Armenta con la mejora de las vialidades, una promesa que realizó desde su campaña.

Con la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Puebla convierte vías de comunicación en Senderos de Paz, así lo aseguró el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, quien puntualizó colocan en el centro de las atenciones a las familias poblanas con obra pública, bajo los principios de seguridad, justicia social y riqueza comunitaria. Reconoció el apoyo de Pemex a través de los insumos que, junto con los módulos de pavimentación, hace posible la rehabilitación en Puebla capital de 66 kilómetros de cinta de rodamiento, equivalente a mil 317 calles, en 13 vialidades que conectan puntos clave de la ciudad.

Comentó que como nunca antes en la entidad se construye obra pública sin corrupción, en beneficio directo de 52 colonias, en beneficio directo de 346 mil habitantes y 1.6 millones indirectamente. Recordó que en una primera donación recibieron 3 mil 500 toneladas de cemento asfáltico, 350 mil litros de gasolina y 330 mil litros de diésel para intervenir vialidades urbanas, caminos rurales y carreteras. Añadió que con la segunda entrega, de 5 mil toneladas de AC-20, iniciarán con la rehabilitación de 20 vialidades adicionales, para avanzar hacia la meta de 5 mil calles con un total de 33 calles intervenidas.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, resaltó que la pavimentación de las vialidades mejoran la movilidad, fortalecen la seguridad y calidad de vida de miles de familias poblanas. Indicó que el compromiso es generar un desarrollo incluyente que llegue a cada rincón poblano. Reconoció el trabajo del mandatario estatal, quien está alineado a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el bienestar no es un privilegio sino un derecho de todas y todos. "Está obra es un paso más en la ruta de la transformación", finalizó.