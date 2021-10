Con el objetivo de acelerar el proceso de hacer negocios y simplificar la vida de las personas, DocuSign impulsa la transformación digital a través del uso de la tecnología, especialmente del uso de firma electrónica, una tecnología que tiene el tema de sostenibilidad en el centro de su funcionamiento.

“Al eliminar el papel, simplificamos la manera como se hacen acuerdos y reducimos el impacto de los negocios en el medio ambiente. A todos estos beneficios se agrega la validez jurídica. Ayudamos al mundo a reemplazar procesos de uso intensivo de recursos con una transformación digital ecológica”, comentó Gustavo Brant, VP de DocuSign

A través de esta tecnología, la compañía ha ayudado a más de 1 millón de organizaciones a ahorrar colectivamente más de 38,000 millones de hojas de papel, 4 millones de árboles, 4,000 millones de galones de agua y más de 100,000 toneladas de residuos. Cabe destacar que además, tienen un compromiso global con la iniciativa DocuSign for Forests, con la que desde 2003, han donado más de 2.5 millones de dólares para organizaciones que hacen trabajo crítico para conservar los bosques del mundo.

Beneficios

Entre los beneficios de las firmas electrónicas se encuentra el retorno de la inversión, pues hay una gran reducción de costos como en el uso de papel, logística y almacenamiento, así como la productividad al reducir el tiempo de firma y haciendo los procesos más eficientes.

El segundo beneficio se manifiesta en la satisfacción del cliente, que tiene una experiencia más sencilla al manejar sus acuerdos evitando errores y repetición, la firma electrónica apoya que el cliente firme desde cualquier lugar, en cualquier momento y dispositivo.

Y finalmente el beneficio ambiental al reducir el papeleo, las empresas generan un menor impacto ambiental porque generan menos residuos. Es sabido que la producción de papel conlleva muchos recursos, pero, su uso no es esencial en muchos procesos. DocuSign impulsa la transformación de los acuerdos en papel en procesos electrónicos, ganando eficiencia y eliminando el impacto ambiental.

“Con la iniciativa DocuSign for Forests, continuamos apoyando la lucha para proteger los recursos del planeta. Lo hemos hecho a través de organizaciones en el mundo entero, como Jane Goodall Legacy Foundation, The Wilderness Society, Rainforest Trust, The Nature Conservancy, Trees for Cities y Friends of the Urban Forest. Y también lo hemos hecho con nuestra tecnología, que ayuda a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de manera más simple y amigable con el medio ambiente. Esperamos poder ampliar esta iniciativa y juntos contribuir para lograr un planeta más sano”, destacó Gustavo Brant.

Retos

La compañía considera que el mayor reto al que se enfrentan es en el ámbito cultural, al asegurar que es posible reducir mucho más el uso de papel en las empresas, pero la mayoría de las personas está acostumbrada a usarlo. “Aunque el uso de papel conlleva ineficiencias empresariales e impactos ambientales, las personas no confían que se puede modernizar procesos empresariales digitalmente porque no conocen los beneficios que conlleva su uso, ya sea relativos a sostenibilidad o a los procesos de negocio”, amplió el directivo.

Desde DocuSign, confirman su papel en la creación de un futuro sostenible y hacen un llamado a las compañías de cualquier tipo a hacer uso de las firmas electrónicas, pues así impulsarán no solo una transformación de eficiencia al interior de estas, sino que realizarán iniciativas para disminuir el uso de recursos ambientales, quedando comprometidas con el tema ambiental y los desafíos globales más complejos.