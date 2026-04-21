Van dos propuestas para instalar equipo de peaje en ramal al AIFA

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) recibió este lunes dos propuestas técnicas y económicas para contratar, mediante un proceso por invitación, el servicio de implementación de equipo de peaje para la tarjeta única MI y códigos QR del ramal de la estación Lechería del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual se pretende inaugurar el próximo domingo.

La de menor monto, 19.1 millones de pesos, fue de la empresa MICROSAFE (que en una licitación pública previa que se declaró desierta ofreció brindar el servicio por un monto más bajo: 16.9 millones de pesos) y la segunda de Inmobiliaria SOD, por 42.4 millones de pesos.

En el acta de presentación y apertura de proposiciones se informó a las empresas que sus proposiciones, anexos y documentación relacionada quedan en custodia de la agencia para su evaluación y el análisis detallado “para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y emitir el fallo”, el cual se dará a conocer el 23 de abril de 2026 a las 17:00 horas”.

Así, la firma elegida será dada a conocer tres días antes de que comience a ofrecer servicios el ramal ferroviario que fue terminado bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y será operado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), fideicomiso público constituido en Banobras, que también opera el tren México-Toluca, “El Insurgente”.

Durante la conferencia de prensa matinal de inicio de semana le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum si ya tenía nueva fecha para la inauguración, toda vez que este año se ha pospuesto en un par de ocasiones y respondió: “Sí, sí. Va a ser este domingo, como salimos… Ya está listo. Lo vamos a hacer el próximo domingo. Ya están haciendo las pruebas”.

Incluso, en la señalética colocada en la estación Buenavista se hace referencia al AIFA, en inglés, como el aeropuerto de la Ciudad de México.

Sobre el origen de los recursos para pagar los servicios, la ATTRAPI informó oportunamente que, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, el proyecto Tren Suburbano Lechería-AIFA, con clave de cartera 20093110004, la convocante cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el concepto objeto de la invitación.

Pago diferenciado

La agencia también precisó que entre las necesidades del nuevo servicio está el pago por tramos, por lo que habrá lectura del medio de pago al iniciar y al concluir el viaje, como en el Tren Suburbano.

Además, se deberán instalar equipos de pago robustos y escalables con vida útil de al menos tres años con sus respectivas garantías. Sin embargo, en videos que se han difundido en la última semana, ya se puede observar la instalación de equipos para acceder a las estaciones. El plazo para la ejecución de los servicios requeridos será de 244 días naturales, a partir de la fecha que se establezca en el acta de fallo que se deberá difundir el próximo jueves.