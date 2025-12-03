Diputada Patricia Mercado urge a acelerar el proceso legislativo para la jornada de 40 horas

La diputada Patricia Mercado, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, celebró la iniciativa del Ejecutivo Federal para avanzar en la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, calificándola como un paso "muy positivo" e "inevitable hacia la justicia de tiempo".

Sin embargo, la legisladora hizo un llamado a acelerar los plazos acordados con el sector privado y sindical, señalando que el cronograma pactado es demasiado extenso en comparación con los estándares internacionales.

Según el esquema de implementación, la reducción se realizaría gradualmente. El año 2026 está destinado a la legislación en el Congreso de la Unión y congresos estatales, además de la preparación empresarial. Posteriormente, la jornada se reduciría a 46 horas en 2027, a 44 horas en 2028, a 42 horas en 2029, y finalmente a 40 horas en 2030.

La diputada Mercado instó a las autoridades a tomar responsabilidad de inmediato, proponiendo comenzar en comisiones en diciembre y concluir el proceso legislativo en ambas cámaras en febrero, para que la declaración de constitucionalidad pueda estar lista antes de finalizar el periodo en abril.

La diputada emitió tres llamados específicos dirigidos a distintos actores. El primero es a todas las partes, para que especifiquen en la reforma constitucional que el descanso obligatorio será de dos días con goce de sueldo. El segundo llamado es al Poder Legislativo, para que asuma la responsabilidad de acelerar el proceso legislativo y concluirlo en el primer mes del siguiente periodo ordinario (febrero). El tercer llamado es a las empresas, a las que insta a considerar que un año para los ajustes necesarios es un "tiempo muy generoso" y una oportunidad para "optimizar sus procesos e inversiones", haciendo que la productividad dependa más de la innovación y tecnología que de las horas de trabajo.

Mercado concluyó su declaración enfatizando que "La desigualdad no solo se mide en dinero. También el tiempo es riqueza y tenemos que hacer una mejor distribución para alcanzar mejor calidad de vida para todas las personas."