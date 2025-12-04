Papa León disuelve grupo de recaudación de fondos del Vaticano

El papa León ha disuelto una comisión católica de alto nivel creada para fomentar las donaciones al Vaticano, informó el jueves la Santa Sede, dando marcha atrás en una de las últimas decisiones de su predecesor, Francisco.

La "Comisión de Donaciones para la Santa Sede" fue instituida por Francisco en febrero, mientras el difunto papa estaba siendo tratado en el hospital, para ayudar a frenar una brecha cada vez mayor en las finanzas del Vaticano.

El grupo, destinado a fomentar las donaciones de católicos laicos, conferencias episcopales y otros benefactores, estaba formado por cinco funcionarios italianos de la Iglesia, lo que llevó a algunos círculos eclesiásticos a preguntarse si tenían la experiencia necesaria para recaudar fondos.

León disolvió el grupo en un decreto fechado el 29 de septiembre pero hecho público el jueves. No explicó los motivos de su decisión.

El papa ordenó que los fondos ya recaudados por la comisión se entregaran a la oficina de contabilidad general del Vaticano y dijo que se crearía un nuevo grupo de trabajo para considerar una futura comisión de recaudación de fondos.

El Vaticano informó el mes pasado de su primer superávit presupuestario tras años de déficit que habían frustrado durante mucho tiempo a los líderes de la Iglesia.

Francisco, fallecido en abril, había luchado durante mucho tiempo para controlar el presupuesto del Vaticano.

En sus últimos meses se enfrentó a la firme resistencia de sus propios cardenales en el intento de tapar el agujero en las finanzas del Vaticano, y redujo drásticamente los salarios de los cardenales tres veces entre 2021 y 2024.