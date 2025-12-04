Wall Street cierra mixto en espera de datos clave de inflación PCE en EU

Los principales índices de Wall Street tuvieron signos mixtos en las negociaciones del jueves. Los promedios mostraron pocos cambios tras recibir cifras laborales, a la espera de un reporte de inflación clave para el panorama de tasas de la Reserva Federal (Fed).

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.07% hasta 47,850.94 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.11% a 6,857.12 unidades. El Nasdaq subió 0.22% a 23,505.14 unidades.

Por la mañana se conoció que la cantidad de estadounidenses que presentaron solicitudes de apoyos por desempleo la semana pasada se redujo al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar grandes señales de deterioro en las condiciones del mercado laboral.

Sin embargo, las cifras no alteraron la expectativa de que la Fed ajustará la tasa en 25 puntos base por tercera vez consecutiva el miércoles, una apuesta que creció tras la publicación de los datos de nóminas privadas, ayer, que mostraron una inesperada disminución.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, el mercado asigna una probabilidad de 87% a un recorte de 25 puntos base a la tasa de la Fed la próxima semana. Mientras tanto, mañana destaca en la agenda el dato de precios predilecto del banco central, el PCE.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 retrocedieron, liderados por consumo básico, mientras que los avances los encabezaron las empresas industriales. Al interior del Dow Jones, los títulos de 3M (-2.21%) y Home Depot (-1.88%) lideraron las pérdidas.