Pemex adelantará pago de tres series de bonos del 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) adelantará el próximo 3 de noviembre el pago de tres series de bonos internacionales que vencían en 2026, por un monto total superior a 1,900 millones de dólares y 467 millones de euros.

La petrolera estatal explicó en un comunicado a la Security Exchange Comission (SEC) que esta acción busca reducir parte de su carga financiera, misma que al 30 de junio pasado superaba los 99,000 millones de dólares, así como aprovechar condiciones más favorables de mercado.

De acuerdo con el aviso oficial, los títulos serán liquidados a su valor nominal y Pemex abonará una compensación adicional -conocida como make-whole amount- que cubre los intereses que hubieran corrido hasta su vencimiento original.

Dicho adelanto se compondrá de tres emisiones: la primera para bonos al 4.5% por 431 millones de dólares; la segunda, a bonos al 3.75% por 467 millones de euros; y la tercera, a bonos al 6.875% por 1,035 millones de dólares. Todos vencerían en 2026.

Los pagos se efectuarán a través de Deutsche Bank, aseguró la firma.

La semana pasada, Fitch Ratings mejoró la calificación de Pemex de “BB” a “BB+” en sus notas de largo plazo en moneda local y extranjera, con perspectiva estable. Esto se dio sólo dos meses después del ajuste al alza que dio Fitch a Pemex, con base en la misma causa: el apoyo con que cuenta la petrolera por parte del gobierno mexicano. La calificadora detalló el jueves que también retiró la observación positiva en la que mantenía a la empresa pública del Estado. Esta mejora se produce tras la exitosa ejecución por parte de Pemex de una oferta pública de adquisición por 9,900 millones de dólares en ocho series de valores, financiada con fondos en efectivo del gobierno mexicano, explicó Fitch.

La transacción indica un mayor vínculo entre Pemex y el soberano, lo que resultó en un aumento en la evaluación de Supervisión, Vinculación y Apoyo (OLS) de la compañía. Fitch ahora califica a Pemex sólo un nivel por debajo de la calificación soberana de México, en lugar de dos niveles por debajo, lo que resultó en la mejora, publicó la firma de evaluación crediticia.

Pemex presentó en agosto su Plan Estratégico 2025-2035 en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) constituirá un fondo de 250,000 millones de pesos para proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, dijeron posteriormente que el gobierno tiene como objetivo que Pemex financie sus propios gastos operativos a partir del 2027 y que se busca que reduzca su deuda a 77,300 millones de dólares para el 2030.