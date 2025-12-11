La CR-V es el modelo más vendido de Honda en México en lo que va del 2025

El modelo CR-V se coloca como el modelo más vendido en México para Honda, con 9,728 unidades en los 11 meses del año, luego de que en 2025 se adicionó el motor híbrido como parte de la demanda de los consumidores mexicanos.

La automotriz japonesa informó que Honda logró recuperar ventas en noviembre y “se prepara para un gran cierre del año 2025. Honda CR-V tuvo un gran mes y retomó el liderazgo mensual de la marca”.

Honda vendió 4,553 unidades, cifra ligeramente superior (1.1%) a noviembre de 2024, con lo cual acumula 36,676 vehículos comercializados en México durante 2025.

En medio de la incertidumbre económica y la baja confianza del consumidor, la marca japonesa se ubica en la séptima posición entre las marcas con más camionetas “SUV” comercializada.

Refirió que las camionetas de pasajeros representan el 71.2% de las ventas de Honda de México.

“Las camionetas de pasajeros son por mucho los modelos más destacados de la marca, en el mes se comercializaron 3,119 unidades de todos sus modelos y la cifra acumulada del año llega a 26,113 unidades, que representan el 71.2% de las ventas totales de Honda en el país”, señaló.

En segundo puesto se ubica la Honda HR-V, producida en la planta de Celaya para diversos mercados, que tuvo muy buenas ventas por 1,198 unidades en noviembre, con lo que llega a 9,227 unidades en el acumulado del año, un crecimiento del 9.3% respecto al año previo.

Honda destacó que BR-V (la suv más pequeña de la familia) continúa con un buen ritmo de ventas y colocó 482 unidades para llegar a 5,614 en el año, un crecimiento del 14.7%; y la lujosa Honda Pilot colocó 136 unidades para llegar a 1,544 camionetas comercializadas en 2025.

En cuanto a los automóviles, el compacto Honda City tuvo su mejor mes en lo que va del año, con 975 unidades para llegar a 5,136 en el acumulado; el compacto Honda Civic ha tenido una buena respuesta del público con sus nuevas versiones híbridas, colocó 298 unidades en el mes para llegar a 3,473 en el año, un crecimiento del 25.3 por ciento.

Respecto al segmento de lujo de Honda Accord colocó 58 unidades para llegar a 705 en lo que va del año.