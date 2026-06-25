Renovables aportarán 70% de nueva capacidad eléctrica al 2030

En México se alcanzará una generación de 410,000 megawatts-hora en 2030, lo que significa un incremento de 15.8% en comparación con el día de este 2026, aseguró la secretaria de Energía, Luz Elena González en la conferencia del Ejecutivo desde Palacio Nacional.

Esto significa que la generación aumentará 16.4% en el sexenio, en contraste con el aumento de 11.7% que tuvo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Este flujo se conseguirá gracias a la adición de 32,475 megawatts (MW), para llegar a 126,475 MW instalados, un aumento de 34% en contraste con los poco más 94,000 MW instalados al cierre del 2025.

De la nueva capacidad, 68.9% será energía renovable al añadirse 22,376 MW mediante tecnología fotovoltaica, eólica, geotérmica y biomasa, principalmente.

Con recursos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se espera que se instalen 11,896 MW nuevos, que son el 36.6% de la nueva capacidad.

En tanto, de la nueva capacidad total, 6,750 MW se espera que serán instalados únicamente por terceros, con lo que la quinta parte de las expectativas del gobierno de nueva generación corresponderá únicamente a inversión privada.

Pero además, el plan del gobierno es añadir 42.6% o 13,830 MW nuevos mediante el esquema mixto de asociación de terceros con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que implica una participación por ley de los privados de 46% en los proyectos. Esto significa que del sector privado se espera capacidad adicional por 13,111 MW nuevos y que en propiedad de la CFE la capacidad nueva a instalarse corresponde a 19,364 MW nuevos. De esta forma, 40% de la nueva capacidad correspondería a privados y el resto a la estatal eléctrica.

La titular de Energía dijo este jueves que las inversiones necesarias para la nueva capacidad a instalarse durante el sexenio ascienden a 739,000 millones de pesos, con lo que por parte del sector privado se estarían contemplando inversiones de por lo menos 153,712 millones de pesos al sumarse los proyectos que se realizarán fuera del gobierno, y que llegarán a 295,600 millones de dólares si se contempla la participación de privados en el esquema mixto.

Proyectos emblemáticos

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, presentó dos de los proyectos considerados estratégicos para la transición energética.

El primero es el denominado Sistema Oasis, que se desarrollará en Mulegé, Baja California Sur, y combinará energía solar, almacenamiento en baterías e hidrógeno verde.

La central contará con una capacidad fotovoltaica de 72 MW y un sistema de almacenamiento de 20 MW. De acuerdo con la funcionaria, el proyecto permitirá abastecer el equivalente al consumo de alrededor de 40,000 hogares, reducir el uso de combustibles fósiles y evitar más de 94,000 toneladas de emisiones contaminantes.

El segundo proyecto destacado es la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, conocida como Puerto Peñasco, en Sonora. Calleja Alor indicó que una vez concluidas sus cuatro etapas alcanzará una capacidad de 1,000 MW de generación solar y 246 MW de almacenamiento mediante baterías.

La directora de la CFE afirmó que la obra, cuya inversión supera los 1,400 millones de dólares, se convertirá en la central fotovoltaica más grande del continente americano.

Al presentar el proyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el plan como un hecho “histórico” para el país, al considerar que representa un cambio en el modelo de generación eléctrica basado durante décadas en combustibles fósiles.

“Por primera vez en la historia estamos con proyectos de 30,000 megawatts. Es algo histórico. Y el 70% de ellos son renovables”, afirmó.

Reporte sobre fractura hidráulica

Sheinbaum Pardo, informó que el comité científico encargado de analizar la viabilidad de la extracción de gas natural en el país de yacimientos no convencionales asociados a la fractura hidráulica (fracking), presentará en los próximos días un primer informe de resultados, aunque aclaró que el gobierno federal no tomará decisiones definitivas únicamente con base en dichas conclusiones.

La titular del Ejecutivo federal adelantó que los resultados preliminares serán presentados públicamente durante una conferencia matutina, con el objetivo de que el proceso se mantenga abierto y transparente.