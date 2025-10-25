Lectura 1:00 min
CFE reporta restablecimiento de electricidad al 100% en estados afectados por lluvias
La Comisión informó que el personal eléctrico permanecerá en los sitios que requieran reparaciones definitivas.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se restableció al 100% la energía eléctrica en todos los estados que resultaron afectados por las lluvias torrenciales generadas por el paso de lo ciclones tropicales Priscilla y Raymond.
La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, destacó que las comunidades de la región oriente de México ya cuentan nuevamente con electricidad y se dio cumplimiento a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Con trabajos ininterrumpidos, el personal electricista recuperó el servicio en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz”, comentó.
Refirió que para la atención de la emergencia se desplegaron:
- 1,602 trabajadores y trabajadoras electricistas.
- 503 vehículos pick up.
- 219 grúas articuladas.
- 6 helicópteros.
- 8 drones.
- 8 retroexcavadoras.
- 4 cuatrimotos.
No obstante, la funcionaria dejó en claro que las trabajadoras y trabajadores permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica.