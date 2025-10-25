CFE reporta restablecimiento de electricidad al 100% en estados afectados por lluvias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se restableció al 100% la energía eléctrica en todos los estados que resultaron afectados por las lluvias torrenciales generadas por el paso de lo ciclones tropicales Priscilla y Raymond.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, destacó que las comunidades de la región oriente de México ya cuentan nuevamente con electricidad y se dio cumplimiento a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con trabajos ininterrumpidos, el personal electricista recuperó el servicio en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz”, comentó.

Refirió que para la atención de la emergencia se desplegaron:

1,602 trabajadores y trabajadoras electricistas.

503 vehículos pick up.

219 grúas articuladas.

6 helicópteros.

8 drones.

8 retroexcavadoras.

4 cuatrimotos.

No obstante, la funcionaria dejó en claro que las trabajadoras y trabajadores permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica.