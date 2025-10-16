Participación pública y privada será fundamental en nuevo mercado eléctrico: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reiteró que la infraestructura necesaria para que haya un mercado eléctrico eficiente en México requiere participación pública y privada y para ello se requieren reglas claras y predecibles, luego de la publicación del Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico, que aún requiere mayor aterrizaje normativo.

“La publicación de los reglamentos faltantes representa un paso clave para concluir el andamiaje jurídico de la reforma energética de 2024/25. Sin embargo, un aspecto que definirá las posibilidades de inversión en el sector son las nuevas Reglas del Mercado y las disposiciones administrativas emitidas por la Comisión Nacional de Energía (CNE)”, expuso el organismo.

En su análisis detalló que estas normativas serán el último eslabón en el andamiaje institucional y deberán incorporar condiciones claras y certeras para la plena implementación del nuevo marco legal y regulatorio del sector energético.

Bajo la premisa de que el Estado inyectará como mínimo 54% de la electricidad al sistema y el resto podrá ser generado por privados (participación que revisará la Secretaría de Energía en febrero de cada año, en que publicará las condiciones para los siguientes meses), el IMCO elaboró una serie de propuestas que permitirán la inversión en el sector.

En primer término, considera que es necesario precisar el criterio de generación bajo control del Estado. Para incentivar la inversión en generación eléctrica es necesario explicitar que la energía inyectada por productores privados con contratos de largo plazo con CFE y por generadores bajo el esquema de Producción Independiente de Energía sea considerada bajo control estatal al estar representada en el mercado eléctrico mayorista (MEM) por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y operar bajo los criterios y condiciones establecidos por la empresa pública. Esto permitirá cumplir con el mandato de prevalencia sin reducir las posibilidades de inversión en el mercado de generación eléctrica.

También será necesario definir en las nuevas reglas del mercado criterios que permitan cumplir la meta de prevalencia estatal y despacho económico de carga sin crear distorsiones en el mercado mediante reglas claras de priorización y criterios de transparencia en costos de operación.

Así mismo, el IMCO planteó que se debe integrar efectivamente la inversión privada en la planeación. El mecanismo para que los particulares presenten proyectos debe servir como insumo para la planeación vinculante. Este instrumento no debe restringir las posibilidades de inversión en el mercado eléctrico, ni limitar inversiones que no están contempladas en la planeación.

Considera necesario también promover la transparencia en los proyectos de CFE. “Es necesario transparentar los fideicomisos empleados por CFE para el desarrollo de sus centrales, especialmente información como recursos disponibles y estructuras de financiamiento”, expuso.

Finalmente, pidió garantizar que los contratos de producción de largo plazo y los proyectos de asignación mixta se asignen mediante procesos competitivos. Para las inversiones mixtas, es crucial que el proceso de selección considere no solo el costo, sino también las sinergias y el valor agregado que los nuevos socios pueden tener con CFE, según el Instituto Mexicano para la Competitividad.