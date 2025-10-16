Canciller de Brasil pide a Marco Rubio revertir aranceles en un encuentro "productivo"

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, pidió este jueves a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, revertir los aranceles que impuso Washington en julio, en un encuentro "productivo" en la Casa Blanca.

El encuentro se produjo diez días después de la llamada telefónica entre el presidente Trump y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

"Reiteré la posición brasileña sobre la necesidad de revertir las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense desde julio, lo cual, evidentemente, requerirá un proceso de negociación", declaró el canciller Vieira a la prensa en la residencia del embajador.

Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos tienen un arancel de 50%, en represalia a una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

"Se mantiene el objetivo de que los presidentes se reúnan próximamente, pero eso, obviamente, aún deberá ser definido por ambas partes", añadió Vieira.

En la reunión de trabajo también participó el Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer.

"El encuentro fue muy productivo", aseguró el jefe de la diplomacia brasileña.

Un comunicado conjunto de todos los participantes calificó luego las conversaciones de "muy positivas".

La economía brasileña se ha resentido por los gravámenes estadounidenses.

El clima de tensión diplomática entre ambos países es resultado del juicio y condena al expresidente Bolsonaro y por investigaciones abiertas contra activistas estadounidenses que denuncian lo que consideran un supuesto ambiente de acoso a la libertad de expresión en el país sudamericano.