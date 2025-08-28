Brasil estudia responder a Trump con aranceles recíprocos

Brasil está considerando imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump castigara a las importaciones brasileñas con una tasa de 50%, dijeron este jueves fuentes gubernamentales a la AFP.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizó un análisis interno para determinar si Brasil puede llegar a tomar represalias contra la guerra comercial desatada por Trump por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El ministerio brasileño de Comercio e Industria tendrá 30 días para determinar si los aranceles estadounidenses deben ser sancionados de acuerdo a una reciente ley de reciprocidad. Si es así, un grupo de especialistas elaborará "propuestas de contramedidas", que pueden incluir aranceles recíprocos, dijo una fuente diplomática.

El gobierno brasileño informará formalmente de su decisión a Estados Unidos el viernes, añadió la fuente.

"El espacio para consultas diplomáticas permanece abierto", afirmó la fuente.

Más temprano, el presidente Lula había expresado su frustración: "No logramos hablar con nadie, con nadie de Estados Unidos", dijo durante un acto de gobierno el jueves.

Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil están en un punto muerto desde la entrada en vigor de los aranceles, el 6 de agosto.

Brasil también recurrió a inicios de agosto a la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los aranceles punitivos impuestos por el gobierno estadounidense.

Aprobada en abril, la ley de Reciprocidad autoriza al Ejecutivo brasileño a suspender concesiones comerciales e inversiones, entre otras medidas.

Trump impuso los aranceles en parte por lo que considera una "caza de brujas" contra su aliado Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado.

La corte suprema decidirá si el exmandatario es culpable o inocente a partir del 2 de septiembre.

Bolsonaro, líder de la derecha y ultraderecha brasileña, se encuentra en prisión domiciliar preventiva y de ser hallado culpable puede enfrentar más de 40 años de prisión.