Lula pide a Trump eliminar aranceles y sanciones a funcionarios

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a Donald Trump que elimine los aranceles a los productos del país y las sanciones a altos funcionarios en la primera conversación extensa que han mantenido desde que el líder estadounidense empujó a la nación sudamericana al centro de su guerra comercial global.

Los dos líderes acordaron mantener una reunión en persona pronto, y Lula sugirió un posible encuentro en una cumbre de naciones del sudeste asiático en Malasia a finales de este mes, dijo el gobierno de Brasil en un resumen de la llamada del lunes que duró unos 30 minutos.

Trump, según informó, ha designado al secretario de Estado, Marco Rubio, para dirigir las negociaciones comerciales en curso con Brasil. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El llamado es la señal más clara hasta ahora de un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, que se deterioraron rápidamente después de que Trump impusiera aranceles comerciales de 50% a muchos productos brasileños y sanciones a un juez de la Corte Suprema en un intento por detener el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado por cargos de intento de golpe de Estado en septiembre.

La llamada, que el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, calificó de "positiva", siguió a un encuentro de unos segundos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el mes pasado, cuando Trump dijo que él y Lula tenían "buena química" y habían discutido una reunión para hablar sobre sus diferencias.

Desde entonces, funcionarios estadounidenses y brasileños han comenzado a trabajar para organizar una reunión en persona entre los dos presidentes, mientras que también se han reabierto los canales de alto nivel.

El vicepresidente Geraldo Alckmin reanudó las conversaciones con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, la semana pasada, mientras que se espera que Haddad se reúna con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en Washington a finales de este mes.

Brasil ha buscado utilizar las conversaciones para resolver lo que considera malentendidos sobre comercio y otros asuntos entre ambos gobiernos. Un punto central de controversia es el marco legal para las empresas estadounidenses de redes sociales que operan en el país, especialmente tras la suspensión temporal de la X de Elon Musk por parte del Tribunal Supremo brasileño el año pasado.

Trump y otros funcionarios de la administración también pasaron meses tratando de presionar a Brasil para que retirara los cargos contra Bolsonaro, uno de los aliados más cercanos del líder estadounidense en América Latina.

Lula ha criticado regularmente a Trump por atacar la soberanía brasileña e intentar intervenir en los asuntos internos, un mensaje que ayudó a aumentar su popularidad de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en las que planea presentarse nuevamente.