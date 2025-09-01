Greer afirma que los aranceles seguirán cualquiera que sea el fallo de la Suprema Corte de EU

La administración del presidente Donald Trump afirmó que los aranceles seguirán aplicándose de una u otra forma, independientemente del fallo que dicte la Suprema Corte de Estados Unidos sobre ciertas tarifas en los próximos meses.

El representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, dijo que los acuerdos arancelarios con socios comerciales (como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Vietnam) se dieron porque los gobiernos de estos entienden que la imposición de aranceles es inexorable por las políticas de Trump.

“Saben que los aranceles ahora forman parte del panorama”, comentó Greer en una entrevista a Fox News.

En consecuencia, el funcionario planteó que las negociaciones comerciales continúan a pesar de que un tribunal federal de apelaciones anuló este viernes el uso por parte Trump de los poderes de emergencia otorgados por el Congreso para imponer aranceles, incluidos algunos a México, Canadá y China.

Tras el anunció del fallo, la Administración Trump informó que apelará esta resolución, por lo que la sentencia final estará a cargo del máximo tribunal.

Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a la mayoría de las importaciones estadounidenses. Varias partes presentaron demandas alegando que la IEEPA no otorga al presidente la autoridad legal para imponer estos aranceles.

Greer indicó que la decisión del tribunal federal de apelaciones contra los aranceles de “emergencia” del presidente Trump es un “contratiempo” que no cambiará la estrategia del gobierno.

El fallo del viernes confirmó gran parte de los aranceles históricos. Sin embargo, los impuestos a la importación seguirán vigentes hasta el 14 de octubre. Esto da tiempo a la administración Trump para preparar una apelación ante la Corte Suprema.

“Como le comenté a un ministro de comercio ayer por la mañana por teléfono, consideramos (el fallo) más que nada un contratiempo. Obviamente, lo tomamos en serio, pero confiamos plenamente en la legalidad y la necesidad de estos aranceles”, declaró Greer.

Pero si el fallo se confirma, Greer afirmó que sería “desastroso”, citando el déficit comercial de Estados Unidos.

“Todos estos países saben que tenemos que reequilibrar (…) es por eso que la gente sigue adelante con sus acuerdos, independientemente de lo que diga este tribunal”, dijo.

El fallo no anuló los aranceles específicos de cada sección, como los aplicados sobre acero, aluminio, aluminio, autos y autopartes.