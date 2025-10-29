Canaero sugiere restablecer condiciones de competencia y conectividad entre México y EU tras revocación de rutas

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) manifestó su preocupación por las dos órdenes emitidas este martes por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) porque afectan las operaciones de aerolíneas mexicanas de pasajeros y carga, por lo que apuesta por el diálogo para resolver la situación a la brevedad.

“El sector aéreo mexicano reconoce la importancia de mantener una relación bilateral basada en la cooperación, la certidumbre y el beneficio mutuo. En este sentido, Canaero hace un respetuoso llamado al Gobierno de México y a sus contrapartes estadounidenses, para fortalecer los canales de diálogo que permitan alcanzar soluciones que restablezcan las condiciones de competencia y conectividad entre ambos países a la brevedad posible”, se informó.

En un comunicado emitido después de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) manifestara su posición (privilegiar la seguridad operaciones en el sector), la cámara reiteró su disposición para trabajar coordinadamente con los actores del sector, con el objetivo de identificar alternativas que mitiguen el impacto para pasajeros, empresas y cadenas logísticas.

Lo anterior es para contribuir a la continuidad de los servicios aéreos entre los dos países en beneficio del comercio, el turismo y la integración económica regional.

“Canaero confía en que, mediante una interlocución abierta y constructiva, será posible avanzar hacia un marco de cooperación que preserve los intereses de México, fortalezca el desarrollo sostenible del sector aéreo nacional y vele siempre por los intereses de sus pasajeros”, detalló la cámara presidida por Cuitláhuac Gutiérrez.