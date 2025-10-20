Cae el consumo privado en septiembre ante incertidumbre económica: BBVA

El consumo privado en México perdió dinamismo en septiembre y cerró con una baja de 0.3% en comparación con el mes previo, debido a la cautela de los consumidores e incertidumbre sobre la economía del país, de acuerdo con el Indicador de Consumo Big Data.

El referente, elaborado por BBVA Research, indica que el deterioro se observó en la demanda de servicios, que bajó 1.0% mes a mes, y en el consumo de bienes en general, el cual registró un retroceso mensual de 0.6 por ciento. Por el contrario, el sector de alimentos creció 1.0% en el periodo.

“Anticipamos que el gasto privado continuará mostrando un lento dinamismo hacia adelante, en un contexto de debilitamiento de la confianza del consumidor y menor crecimiento de la masa salarial real”, explicó Saidé Salazar, analista de BBVA Research.

Indicó que la confianza del consumidor ha bajado 2.2% en promedio en septiembre de 2025, en su comparación anual, mientras se han deteriorado las expectativas sobre cómo se mantendrá la economía en los próximos 12 meses, reflejándose en una caída de 4.4% para ese mismo periodo.

La especialista reiteró que la demanda interna (el consumo y la inversión que se realizan en el país), se mantendrá débil por el resto del año dado que persiste la cautela en los hogares y las empresas respecto al desempeño de la economía en los siguientes meses.

"Este panorama también es resultado de un menor ritmo de crecimiento de la masa salarial real en lo que va de este 2025", dijo Saidé Salazar.

Durante septiembre, dicho rubro creció 3.7% comparado con el mismo mes del año pasado, 1.2 puntos porcentuales por debajo del registro de

principios de año y 6.1 puntos porcentuales menor a su máximo histórico de 9.8% en junio de 2023, muestran datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El reporte de BBVA Research muestra que el consumo en restaurantes cayó 4.4% mes a mes. En tanto, el gasto en línea disminuyó 0.8% y en tiendas físicas un 0.5% en igual periodo, después del aumento de 0.9% de agosto.

“Considerando el dato de septiembre, el gasto en establecimientos en línea promedia 118.1% en variación interanual durante los primeros nueve meses del año contra el 31.2% en 2024, mientras que el consumo en establecimientos físicos registra un crecimiento promedio de 0.9% para el mismo periodo contra el 10.6% en 2024”, dijo Saidé Salazar.