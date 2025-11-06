BSI alista actualización para normas ISO 9001 e ISO 14001 en México

Las normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001 se encuentran en proceso de revisión para actualizar sus criterios y para mantener su eficacia frente a las nuevas demandas de calidad, sostenibilidad y competitividad empresarial, ahora en México

Por ello, BSI Group México realizará una sesión informativa en Ciudad de México, el 13 de noviembre de 2025, dirigida a empresas que buscan prepararse con tiempo ante las modificaciones que se avecinan.

La sesión contará con la participación de Chanel Medellín, instructora en BSI Group México, quien abordará la implementación de ambas normas y ofrecerá una visión sobre los retos y perspectivas que implicará este proceso de revisión.

Durante el encuentro se analizarán los posibles cambios que están siendo discutidos, así como sus implicaciones en la forma en que las organizaciones planifican, ejecutan y evalúan sus sistemas de gestión.

El objetivo es brindar un panorama claro y útil que motive a las empresas a prepararse con anticipación y aprovechar las oportunidades de mejora que traerán estas actualizaciones.

“La actualización de normas como ISO 9001 e ISO 14001 representa un momento clave para que las organizaciones revisen su propósito, fortalezcan su liderazgo interno y se alineen con los desafíos actuales del mercado”, dijo BSI.