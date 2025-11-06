Bimbo elige a Alejandro Rodríguez como su nuevo CEO tras la renuncia de Rafael Pamias

Grupo Bimbo anunció este jueves el nombramiento de Alejandro Rodríguez Bas como su nuevo director general, tras la renuncia de Rafael Pamias Romero, quien deja el cargo por motivos personales y de salud.

Alejandro Rodríguez Bas se unió a Bimbo en 2021 y se desempeñó como presidente de Barcel Global y miembro del Comité Ejecutivo, informó la empresa panificadora en un comunicado.

Los títulos de Bimbo encabezaban el declive en la apertura de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con un 1.21% menos a 65.11 pesos.

El presidente ejecutivo, Daniel Servitje, agradeció la gestión de Rafael Pamias y destacó la trayectoria del nuevo director general, quien -dijo- comparte la cultura y la filosofía de Grupo Bimbo, con una visión a largo plazo y “liderazgo excepcional”.

“Durante los últimos cuatro años, Alejandro ha sido clave para acelerar la innovación, expandir la marca Barcel a numerosos países y establecer operaciones de producción en diferentes continentes. El Consejo de Administración y yo confiamos en que realizará un excelente trabajo como CEO y cuenta con nuestro pleno apoyo para ello”, confió.

Agregó que Rodríguez Bas ha construido una carrera orientada a resultados, con una sólida experiencia comercial y operativa, y una trayectoria comprobada en el impulso del crecimiento de marcas de consumo reconocidas.

El entrante director general es ingeniero electromecánico e industrial por la Universidad Panamericana y cuenta con un MBA por Harvard.

Antes de integrarse a Bimbo, fue director general de Grupo Lala en México, vicepresidente en C&S Wholesale Grocers y estuvo a cargo de la dirección general de Acosta Sales and Marketing en Estados Unidos.

Destaca su trayectoria de más de 10 años en PepsiCo donde fue director general para la región de Australia y Nueva Zelanda, entre otros mercados.

Alejandro Rodríguez agradeció la oportunidad y la confianza para dirigir Grupo Bimbo. Reafirmó su compromiso con “la filosofía de construir una empresa sostenible, altamente productiva y profundamente humana”.

“Acepto este reto con el firme compromiso de seguir fortaleciendo una sólida estrategia, contribuyendo a un mundo mejor. Continuaremos impulsando el crecimiento a través de marcas poderosas con un enorme potencial, llegando a todos los rincones del mundo, con un enfoque constante en nuestros colaboradores, clientes y consumidores”, comentó.

Por su parte, Rafael Pamias expresó su agradecimiento y manifestó su confianza en que el liderazgo y la visión de Alejandro Rodríguez continuarán fortaleciendo el posicionamiento de la empresa como una marca querida en los hogares de todo el mundo.

“Ha sido un honor dirigir Grupo Bimbo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Gracias a la innovación, la disciplina y un profundo compromiso con nuestros consumidores, nos hemos mantenido como la empresa líder en nuestro sector”, comentó Rafael Pamias.

Daniel Servitje reconoció y agradeció al ahora ex director general su compromiso, dedicación y trabajo a lo largo de ocho años, especialmente durante el último año y medio como CEO, por guiar al Grupo “hacia una compañía con un enfoque más sólido en la sostenibilidad, la calidad y el consumidor”.