BAIT consigue en septiembre todo lo que ingresó en dinero y más en 2024

Bodega Aurrerá Internet y Telefonía, el operador móvil virtual de mayor tamaño en México por términos de volumen, consiguió ingresar 7,985.5 millones de pesos entre los meses de enero y septiembre de 2025, con lo que en ese periodo BAIT superó su marca de facturación de todo el año 2024, que se ubicó entonces en 7,073.31 millones de pesos.

Walmart, compañía matriz de BAIT, informó ingresos por 3,000 millones de pesos para esta operadora en el tercer trimestre de 2025 y 23.5 millones de usuarios celulares activos para periodos de seis meses, cifra que hacen de BAIT el tercer operador celular por número de consumidores finales, tras AT&T y Telcel.

En moneda extranjera, BAIT reporta ingresos por 431.1 millones de dólares para el periodo nueve meses que va de enero a septiembre, un indicador de que si en el último tramo del 2025, BAIT tiene un mal trimestre y capta ingresos similares al dato del primer trimestre, el menos favorable para esta empresa en el ejercicio, habría superado aun así la marca de los 500 millones de dólares de facturación en 2025.

Estos son ingresos que no terminaron en las bolsas de los operadores tradicionales como Telcel, AT&T o Movistar, sino en un operador de reciente creación.

El tercer trimestre de 2025 estaría entre los mejores para BAIT en cuanto nivel de facturación, porque quedó 11.1% respecto al segundo trimestre y 31.26% frente al primero, pero 60.23% arriba del dato del tercer trimestre de 2024.

Entre el segundo trimestre del 2025 y el tercer del mismo año, BAIT informó haber crecido en 2 millones de usuarios activos y 8.4 millones de nuevos usuarios activos en la relación interanual.

BAIT dijo que en los recientes seis meses tuvo un crecimiento del 55% en su nivel de usuarios activos.