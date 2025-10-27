ATFX fortalece la educación financiera en México con seminarios prácticos y herramientas digitales

Invertir en México sigue siendo un desafío para muchos, debido a la falta de experiencia y educación financiera. ATFX contribuye a cambiar este panorama con seminarios prácticos y herramientas digitales en tiempo real. Este modelo da certeza a los inversionistas desde la primera operación.

Aprendizaje práctico y seguro

Las herramientas proporcionadas se distinguen de los cursos teóricos tradicionales al ofrecer experiencia aplicada. Así, los asistentes analizan el mercado, reconocen oportunidades y gestionan riesgos bajo supervisión profesional; es decir, el conocimiento se lleva a la acción.

Al respecto, Uriel Maldonado, country manager México de ATFX, subrayó: “Para nosotros es primordial contar con tecnología de primer nivel, protocolos de seguridad avanzados y un seguro de protección para resguardar los fondos de los clientes, pues queremos que inviertan con confianza”.

Branded Content

Democratización del trading

La firma internacional promueve la inclusión financiera mediante herramientas como el copy trading, que replica movimientos de traders profesionales. Esto permite que principiantes observen cómo trabajan los expertos y ayuda al desarrollo de habilidades, mientras su inversión se gestiona profesionalmente.

Maldonado explicó que esta modalidad acerca las inversiones a jóvenes y nuevos públicos: “El único requisito es tener ganas de aprender a hacer trading. Es ideal para personas que quieren generar ingresos extras dentro de su vida diaria. Esperamos una nueva generación de traders con mejor comprensión y entendimiento de los mercados financieros.”

Protección y respaldo para inversionistas

Los inversionistas cuentan con respaldo de regulaciones financieras y altos estándares quemas de protección. ATFX opera bajo la supervisión de la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, además cuenta con un Seguro de Fondos de Clientes avalado por Lloyd’s of London, con cobertura de hasta un millón de dólares por cliente en caso de insolvencia. Esta infraestructura garantiza que las personas puedan invertir con tranquilidad.

Branded Content

Acciones para cerrar la brecha

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), más del 60% de la población carece de conocimientos básicos sobre inversión. ATFX busca revertir esta situación mediante educación financiera 100% gratuita.

“Urge enseñar cómo ahorrar, invertir y generar ingresos pasivos, ese es nuestro compromiso”, resaltó el country manager México. La estrategia incluye expansión de oficinas y alianzas con universidades, aumentando el alcance de los seminarios y su implementación en la vida diaria.

Latinoamérica, un mercado en expansión

El crecimiento de la cultura de inversiones en la región sustenta iniciativas como las de ATFX. Gerardo Sánchez, team leader de ATFX Guadalajara, detalló: “Ahora con este tipo de instrumentos vemos una expansión inmensa de nuevos jugadores. Latinoamérica será protagonista del crecimiento del trading, vemos un crecimiento exponencial”.

Por otra parte, añadió que los mexicanos ahora pueden participar en mercados antes inaccesibles, como divisas, índices y materias primas: “Las oportunidades están ahí, el reto es atreverse a entrar”.

Branded Content

Comunidad de formación continua

A la par de los seminarios presenciales, ATFX ofrece sesiones virtuales, análisis de mercado y materiales educativos. La meta es construir una comunidad que se mantenga en constante aprendizaje de la mano de ejecuciones responsables.

De esta manera, la compañía asiática se posiciona como referente en alfabetización en finanzas y acceso a mercados internacionales. Sus programas de calidad y plataformas intuitivas simbolizan un esfuerzo para que invertir no sea visto como un riesgo y se convierta en un proceso informado, seguro y aplicable.

Instagram: https://www.instagram.com/atfx_latam/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@atfxlatam

Youtube: https://www.youtube.com/@atfxlatam