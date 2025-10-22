AT&T vuelve a números verdes con ganancias de más de 9,000 millones de dólares en el tercer trimestre

AT&T obtuvo unos beneficios netos atribuidos de 9,278 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2025, que contrastaron con las pérdidas de 226 millones de dólares contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior.

La cifra de negocio operativa de la operadora estadounidense de telecomunicaciones alcanzó los 30,709 millones de dólares, un 1.6% más que doce meses atrás. En concreto, los ingresos por servicios de AT&T sumaron 25,336 millones de dólares, un 0.8% más, mientras que las ventas de equipos subieron un 5.8%, hasta los 5,373 millones de dólares.

Los gastos operativos se redujeron un 12.5%, hasta los 24,590 millones de dólares, a cuenta, sobre todo, de la desaparición de depreciaciones y amortizaciones para el trimestre actual.

AT&T contabilizó entre julio y septiembre 405,000 nuevos suscriptores telefónicos y un porcentaje de clientes que cancelan el servicio del 0.92%. A su vez, los usuarios de fibra subieron en 288,000.

En los primeros nueve meses del año, las ganancias se quedaron en los 18,137 millones de dólares y los ingresos en los 92,182 millones de dólares. Estas cifras estuvieron un 170.1% y un 2,4% por encima de las registradas el ejercicio previo.

"Seguimos sumando clientes altamente rentables que eligen AT&T para todas sus necesidades de conectividad en las redes inalámbricas y de fibra óptica más rápidas y extensas del país. Está claro que nuestra estrategia diferenciada basada en la inversión está funcionando y seguimos en camino de cumplir con nuestros objetivos financieros consolidados para 2025", ha afirmado el presidente y consejero delegado de AT&T, John Stankey.

AT&T ha confirmado previsiones y sigue anticipando que el beneficio por acción ajustado para 2025 estará en el rango de los 1.97 a los 2.07 dólares, al tiempo que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado crecerá alrededor de un 3% o más.