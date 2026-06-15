Coparmex acuerda impulsar una voz empresarial de Norteamérica con EU y Canadá

En el marco de la 114 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezada por Juan José Sierra Álvarez, y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá acuerdan impulsar una voz empresarial de Norteamérica coordinada que contribuya a fortalecer la inversión y aprovechar las oportunidades que ofrece el T-MEC para los tres naciones.

En el encuentro trilateral celebrado el pasado jueves 11 de junio entre Coparmex, el United States Council for International Business (USCIB) de Estados Unidos y Federally Regulated Employers - Transportations and Communications (FETCO) de Canadá, coincidieron de manera unánime en la importancia de articular una voz empresarial integrada para la región.

Asimismo, la Coparmex posicionó con éxito la experiencia de los acuerdos laborales en México como un modelo de referencia internacional.

Durante una gira de trabajo del 7 al 11 de junio de 2026, la representación empresarial mexicana consolidó alianzas estratégicas con organismos homólogos de diversas regiones del mundo, gobiernos y sindicatos.

El objetivo central de estos encuentros fue impulsar una agenda global enfocada en el empleo formal, la productividad, la competitividad y el desarrollo económico sustentado en la certidumbre para la inversión.

La posición de la parte Mexicana ante el foro global fue el consejo social, económico y ambiental (CONSEA). “La delegación expuso cómo este mecanismo de diálogo social ha logrado traducirse en acuerdos concretos entre empleadores y trabajadores para mejorar de forma sustancial las condiciones laborales en México, elevando de manera paralela la productividad y la confianza para la llegada de capitales”, explicó la Coparmex a través de un comunicado.

La comitiva empresarial acompañó la intervención del Secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Marath Bolaños, donde sostuvieron encuentros al más alto nivel.

Con la OIT se realizó un encuentro bilateral con Gilbert Houngbo, director general del organismo, para abordar de primera mano los desafíos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y la urgencia de fortalecer los esquemas de cooperación.