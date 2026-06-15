STPS emite disposiciones para trámite del certificado laboral para empresas agroexportadoras

Las disposiciones generales para el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), dirigido a empresas agroexportadoras, entrarán en vigor el martes 16 de junio, luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicara el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este lunes.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento integral en materia laboral y de seguridad social de diversos agentes económicos que componen la cadena de valor en la agroindustria, la STPS verificará que dichas obligaciones se cumplan a través de la plataforma digital VELAGRO.

La plataforma administrada por la Secretaría será operada mediante la Unidad de Trabajo Digno y está diseñada para la gestión y emisión del certificado laboral para la agroexportación y tanto las empresas como personas físicas estarán obligadas a obtener el CLA.

El certificado también deberá ser generado para unidades de producción, centros de corte y empaque, intermediarios, prestadores de servicios y cualquier participante de la cadena de valor del sector agrícola que intervenga en la producción, procesamiento, comercialización o exportación de estos productos.

De acuerdo con las disposiciones publicadas por la STPS, el certificado emitido es un documento nominativo e intransferible que constituye una restricción no arancelaria y acredita el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social, necesario en el pedimento al realizar el despacho aduanero a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior.

Asimismo, la Secretaría marca que, en un plazo de 90 días naturales, es decir, a más tardar el 13 de septiembre, expedirá los Lineamientos Generales de Operación, mismos que serán publicados en el portal institucional de la dependencia y establecerán los mecanismos de administración y funcionamiento del VELAGRO.

¿Como obtener el Certificado Laboral para la Agroexportación?

Al ingresar a la plataforma VELAGRO, los interesados llenarán la solicitud CLA de forma electrónica, ingresando la siguiente información:

Firma electrónica avanzada (e.firma) vigente expedida por la autoridad fiscal.

Nombre, denominación o razón social.

Nombre del representante o apoderado, así como el documento que acredite su personalidad. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Domicilio.

Nombre, denominación o razón social de los participantes en la cadena de valor.

Domicilio de los participantes en la cadena de valor.

Registros Patronales ante el IMSS de los participantes en la cadena de valor.

Registro Federal de Contribuyentes de los participantes de la cadena de valor.

Número de toneladas a exportar.

Información, documentación y registros relacionados con sus operaciones de producción, empaque, comercialización, exportación y seguridad social, así como la correspondiente a los participantes de la cadena de valor involucrados en dichas operaciones.

Tras el registro, la STPS resolverá en un plazo máximo de cinco días hábiles y ante la falta de determinación se entenderá otorgada en sentido positivo. Y para la verificación del cumplimiento, la STPS podrá intercambiar información y realizar acciones coordinadas tanto con el IMSS, como con la Secretaría de Economía y el fisco.

Vale la pena señalar que la certificación laboral se implementará primero en un programa piloto que durará 12 meses por cada producto agrícola señalado y durante esta fase, la falta del CLA no impedirá la obtención del pedimento de exportación a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior.