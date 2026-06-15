Desestiman demanda de xAI contra OpenAI por presunto robo de secretos comerciales

Una jueza federal desestimó el lunes una demanda presentada por xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, en la que se acusaba a OpenAI, la empresa rival de Sam Altman, de robar sus secretos comerciales.

La jueza federal de distrito Rita Lin, de San Francisco, dijo que xAI no había demostrado que OpenAI indujera al antiguo ingeniero de xAI, Xuechen Li, a apropiarse indebidamente de secretos comerciales, ni que Li revelara secretos comerciales de xAI en una presentación que realizó mientras OpenAI lo estaba contratando.

Lin desestimó el caso con perjuicio, afirmando que sería "inútil" que xAI continuara con él. Ya había desestimado una versión anterior de la demanda en febrero.

Presentada originalmente el pasado mes de septiembre, la demanda alegaba que antiguos empleados de xAI se llevaron información confidencial, incluido el código fuente relacionado con el chatbot Grok, cuando se marcharon para incorporarse a sus nuevos puestos en OpenAI.

La empresa xAI forma parte de SpaceX, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Musk.

Los abogados de xAI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.