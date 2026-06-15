Bolsa mexicana sube con fuerza tras anuncio de acuerdo de paz preliminar entre EU e Irán

Las bolsas de valores de México avanzan con fuerza este lunes. Los índices locales suben con fuerza en línea con sus pares de Estados Unidos, perfilando su tercera jornada seguida con ganancias, tras el anuncio de un acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 1.41% a 68,915.17 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 1.22% al nivel de 1,383.98 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Las acciones de Volaris encabezan las mejoras, con 6.03% más a 14.60 pesos, seguidas por las de las aeroportuarias Asur y OMA, con 4.85% más a 517.33 pesos y 4.52% a 229.14 pesos, respectivamente.

El precio del petróleo de referencia estadounidense WTI perdía 4.66% a 81.49 dólar por barril, rondando mínimos de marzo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el viceministro de ⁠Asuntos Exteriores de Irán ⁠anunciaron avances para ⁠alcanzar la paz.