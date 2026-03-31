Australia prohibirá los recargos en los pagos con tarjeta y reducirá las comisiones bancarias

Los consumidores australianos ya ⁠no tendrán que hacer frente a recargos por pagar con tarjeta, después de ⁠que el banco central del país anunciara que prohibiría esta práctica, tan criticada por ineficaz y opaca.

Tras concluir un proceso de consulta pública de varios meses, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, ⁠por sus siglas en inglés) anunció este ⁠martes que eliminaría los recargos por pago con tarjeta en las redes designadas EFTPOS, Mastercard y Visa a partir del 1 de octubre de este año.

El RBA estimó que el cambio supondría un ahorro de 1,600 millones de dólares australianos al año para los consumidores, aunque algunos bancos y empresas han advertido de que tendrían que recuperar el dinero perdido por otros medios.

"El aumento de la prevalencia de empresas que aplican recargos a todas las tarjetas al mismo tipo, las dificultades para hacer cumplir el marco actual de recargos y el menor uso de efectivo por parte de los consumidores han reducido la eficacia del régimen de recargos", dijo el RBA en un comunicado.

El RBA también tiene la intención de limitar las comisiones de intercambio que cobran los bancos por las tarjetas de crédito al 0.3% del valor de la transacción, frente al 0.8% actual. Se calcula que esto reducirá los costes para las empresas en unos 900 millones de dólares australianos al año, aunque también podría afectar a los ingresos de los bancos. American Express tiene un acuerdo independiente con el RBA, aunque formará parte de una nueva revisión que comenzará a mediados de 2026. Esta revisión analizará la normativa relativa a los monederos móviles, las redes de tarjetas de terceros, los servicios de "compra ahora, ⁠paga después" y las plataformas de comercio electrónico.

En una ⁠encuesta del RBA realizada a 3,000 consumidores australianos, ⁠alrededor de tres cuartas partes de ellos consideraban que el recargo era innecesario y afirmaban que debería eliminarse.

Sin embargo, ⁠la Asociación Bancaria Australiana (ABA) argumentó que los consumidores podrían enfrentarse ahora a comisiones de tarjeta más elevadas, tipos de interés más altos y períodos sin intereses más cortos.

"La experiencia internacional demuestra que esta reducción de las comisiones de intercambio no reducirá los costes para las empresas, sino que simplemente trasladará una mayor parte de las comisiones que pagan a los bolsillos de las empresas multinacionales de pagos y tecnología", dijo el director ejecutivo de la ABA, Simon Birmingham, en un comunicado.

En respuesta al anuncio, la ⁠Asociación Australiana de Restaurantes y Cafeterías afirmó que los cambios obligarían a las empresas a subir los precios de los menús para cubrir las comisiones de los operadores.