Wall Street sube con fuerza y el Dow Jones toca máximo tras acuerdo preliminar entre EU e Irán

Los principales índices de Wall Street suben con fuerza este lunes y el Dow Jones alcanza un máximo. Los inversionistas reaccionan a un acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán y el recientemente golpeado sector tecnológico encabeza las ganancias.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 1.36% a 51,896.77 unidades, mientras que el S&P500, de las compañías más valiosas, gana 1.93% a 7,574.57 unidades. El Nasdaq Composite sube 2.95% hasta 26,652.79.

El precio del petróleo de referencia estadounidense WTI caía 4.66% a 81.49 dólar por barril, rondando mínimos de marzo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y y funcionarios iraníes ⁠informaron que llegaron a un acuerdo paz preliminar.

Si bien este marco de acuerdo dejó de lado cuestiones como el programa nuclear iraní o el conflicto entre Israel y Líbano, la caída del petróleo entusiasma a los inversionistas, en especial por la posibilidad de que la inflación se modere y no haya alzas de tasas.

El mercado se prepara para recibir el miércoles la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) bajo la presidencia de Kevin Warsh. Los comentarios sobre la guerra y sus efectos en los precios serán claves para la formación de expectativas.

En este contexto, siete de los 11 sectores principales del S&P suben esta mañana. Las acciones del sector de tecnologías de la información (+3.44%) encabezan las alzas ante la caída en las apuestas de alzas de tasas y comportamientos de compras de oportunidad.