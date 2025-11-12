La Alianza de Tranviarios levanta paro de labores tras acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la CDMX

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó el levantamiento del paro escalonado de labores iniciado la semana pasada, luego de que cerca de 1,000 trabajadores votaran a favor de una propuesta de acuerdo alcanzada con la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Así lo informó el secretario general de la ATM, tras destacar que la decisión de los trabajadores se tomó en Asamblea General, “con la condición de mantener abiertas las mesas de negociación para establecer las fechas y mecanismos de cumplimiento de las peticiones de los trabajadores”.

Por ello, el paro se levantó a partir de las 6:00 horas de este 12 de noviembre. El acuerdo se logró tras una reunión con el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, quien reconoció los adeudos y problemáticas pendientes con el personal del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

“Entre los compromisos adquiridos para su solución progresiva se encuentran la entrega de uniformes y prendas de protección, capacitaciones para el personal, contrataciones y mejoras a las unidades de transporte”, añadió Martínez.

Asimismo, el secretario General de la ATM, reafirmó que la postura de los trabajadores “fue tomada por las y los trabajadores en asamblea, confiando en que las mesas de trabajo darán resultados concretos en beneficio de todos”.

La ATM destacó la disposición de las autoridades para resolver el conflicto, pero enfatizó que las negociaciones continuarán para establecer el plazo del cumplimiento de los compromisos y asegurar que el acuerdo se concrete sin dilaciones.