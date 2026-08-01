Rusia confirma atentado en el centro de Moscú; mujer portaba la bomba

Una bomba casera que llevaba una mujer mató ⁠a tres personas e hirió al menos a 21 en una explosión ocurrida el sábado por la noche cerca de un restaurante de lujo en el ⁠centro de Moscú, informaron las autoridades.

La ⁠explosión se produjo poco antes de las 20:00 hora local cerca de un restaurante italiano situado en uno de los siete rascacielos de la época de Stalin en Moscú, en la plaza Kudrinkskaya, informó la policía.

El Comité Antiterrorista de Rusia dijo que una mujer no identificada había intentado entrar en el restaurante, pero fue detenida por un guardia de seguridad, informó la agencia estatal de noticias RIA.

Según la misma fuente, la mujer, el guardia de seguridad y un cliente del restaurante italiano "Balzi Rossi" fallecieron en la explosión que se produjo a continuación.

Los heridos sufrieron lesiones de diversa gravedad, informó la policía.

La agencia estatal de noticias rusa RIA difundió un video en el que se veía a agentes de las fuerzas del orden fuertemente armados en el lugar de los hechos, que había sido acordonado al público.

Las autoridades no revelaron la identidad de los fallecidos ni de los heridos, ni indicaron quiénes podrían ser, en su opinión, los responsables.

Tras más de cuatro años de guerra a ⁠gran escala con Ucrania, el servicio de seguridad ⁠ruso FSB declaró a principios ⁠de este año que las autoridades reforzarían la protección de los altos mandos militares tras una ⁠serie de asesinatos y atentados que atribuyó a Kiev.

El diario "Kommersant" citó a sus propias fuentes, según las cuales la bomba tenía como objetivo mutilar y matar a los comensales que disfrutaban en la terraza de verano del restaurante.

Se sugirió que la bomba había sido detonada a distancia por otra persona y que la mujer que la llevaba podría no haber sabido que se trataba de ⁠un artefacto explosivo.

La página web del restaurante indicaba que el local había permanecido cerrado el sábado con motivo de un evento privado.